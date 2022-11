Pflegemilliarde, Pensionen, Mindestsicherung: Nationalrat tagte am Mittwoch

Im Zentrum der Aufmerksamkeit am Mittwoch: Sozial- und Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne).

Wien – Einigermaßen zerfahren ist am Mittwoch die Budgetdebatte mit dem Kapitel Soziales fortgesetzt worden. Die abgearbeitete Themen-Palette war breit von Pflegemilliarde über Pensionskosten bis zur Mindestsicherung. Während die Opposition ihren kritischen Kurs vom Vortag fortsetzte, zeigte sich die Koalition mit dem vorgelegten Haushaltsentwurf zufrieden.

Für den Bereich Soziales und Konsumentenschutz abzüglich der Pensionen ist ein Plus von 18,2 Prozent vorgesehen. Das ergibt ein Budget von 5,04 Milliarden. Grund für das Plus ist in erster Linie die Pflegereform.