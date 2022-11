Tiroler turnten voraus – Jugendtitel souverän geholt

Innsbruck – Tirols Nachwuchs-Turner kehrten mit schwerem Gepäck von den österreichischen Jugendmeisterschaften in Egg (Vbg.) nach Hause zurück. Allen voran Rosa Schwaninger (TV Wattens) und Jeremy Balasz (ITV). In den Jugend-1-Klasse (Jg. 2008 und jünger) gewannen sie alles, was es im Einzel zu holen gab: Die Fritzenerin erzielte an den vier Damen-Geräten ebenso wie der Innsbrucker Sport-BORG-Schüler in allen sieben Jungturner-Bewerben die Höchstbewertungen. Beide kürten sich zu nationalen Jugendmeistern.