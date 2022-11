Stromversorgung in der Ukraine nach Angriffen weitgehend wieder hergestellt

Nach Raketenangriffen auf die Infrastruktur wurde es in großen Teilen der Ukraine – wie hier in Lviv – finster.

Kiew, Moskau – In der Ukraine sind die Probleme bei der Stromversorgung nach den massiven russischen Raketenangriffen weitgehend wieder behoben worden. "Die Mehrzahl der Stromkunden sind in den verschiedenen Regionen wieder an das Netz angeschlossen", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft am Mittwoch. Reparaturteams der Stromanbieter und des Zivilschutzes hätten die ganze Nacht gearbeitet.