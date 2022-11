Spannung garantiert beim Biathlon-Weltcup Hochfilzen

Hochfilzen ist bekannt für seine tolle Atmosphäre und spannende Wettkämpfe. © OK Hochfilzen/EXPA

Die Vorfreude auf den IBU Biathlon-Weltcup in Hochfilzen ist nicht nur bei den AthletInnen und den Fans riesengroß. Nach zwei Jahren ohne Publikum freuen sich auch der Österreichische Skiverband und sein Organisationsteam in Hochfilzen, endlich wieder ZuschauerInnen im Stadion und entlang der Strecke begrüßen zu dürfen. Dank jahrelanger Erfahrung sowie einer vorausschauenden und nachhaltigen Planung kann Hochfilzen auch in diesem Jahr beste Streckenbedingungen garantieren.

Das „weiße Gold“ liegt bereits in ausreichender Menge vor, um die Grundpräparierung zu sichern. Wenngleich Hochfilzen als Schneeloch der Kitzbüheler Alpen bekannt ist, so überlässt der Chef des lokalen Organisationskomitees, Franz Berger, nichts dem Zufall. Seit vielen Jahren wird in Hochfilzen am Ende des Winters ein Schneedepot angelegt, das gut isoliert und geschützt den Sommer überdauert. „Wir sind gut vorbereitet und können den ZuschauerInnen eine tolle Stimmung sowie den SportlerInnen beste Rennbedingungen garantieren“, so Berger.

© OK Hochfilzen/EXPA

Großartiges Programm

Mit dem Sprint der Damen am Donnerstag sowie dem Sprint der Herren am Freitag nimmt der diesjährige Biathlon-Weltcup in Hochfilzen Fahrt auf. Dabei geht es für Lisa Hauser, Felix Leitner und Co. auch darum, sich eine gute Ausgangsposition für die Verfolgungsrennen am Samstag bzw. Sonntag zu schaffen. Hochspannung erwartet die Fans ferner bei den beiden Staffelbewerben. Die Siegerehrungen finden jeweils direkt im Anschluss an die Rennen statt und rund um die Weltcupbewerbe sorgt ein buntes Fanprogramm für Stimmung. Das topmoderne Stadion von Hochfilzen ist ohnehin bekannt für seine außergewöhnliche Atmosphäre, die getrost als Hexenkessel bezeichnet werden darf. Sowohl auf den Tribünen, die eine perfekte Sicht auf den Schießstand bieten, als auch entlang der Strecke sind die Zuschauer hautnah am Geschehen.

Tickets für Hochfilzen

Der Ticketverkauf läuft bereits auf Hochtouren. Noch sind aber Karten in fast allen Kategorien erhältlich. Strecken und Tribünenkarten können über www.skiaustriaticket.at oder www.biathlon-hochfilzen.at gekauft werden. VIP-Tickets sind ausschließlich über www.biathlon-hochfilzen.at zu beziehen.