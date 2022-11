In Straßenbahnschienen geraten: Radfahrer in Innsbruck schwer verletzt

Innsbruck – Ein schwerer Fahrradunfall hat sich am Mittwochmorgen in Innsbruck ereignet. Ein Radfahrer war auf der Karl-Innerebner-Straße talwärts unterwegs. Der 55-Jährige geriet mit dem Hinterrad in die Straßenbahnschienen. Er stürzte und prallte gegen die Gehsteigkante.