Designerin, Fitness-Expertin oder Model: Das sind die Frauen der WM-Stars

Innsbruck – Vom 20. November bis zum 18. Dezember geht in Katar die Fußball-Weltmeisterschaft über die Bühne. 32 Länder kämpfen dann um den Titel. Während die Männer am Rasen um den Ball kämpfen, jubeln ihre Ehefrauen und Freundinnen auf der Tribüne mit – und nutzen das Scheinwerferlicht für ihr eigenes Business.

Die Zeiten, in denen sich WAGs (Women and Girlfriends) in den Boulevardzeitungen Schlammschlachten lieferten und lediglich alle vier Jahre in der Öffentlichkeit auftauchten, sind vorbei. Als „Global Player" beherrschen sie längst den Doppelpass zwischen Geschäftswelt und Scheinwerferlicht. Welche (Geschäfts-)Frauen begleiten uns während des Turniers? Ein Überblick: