Nach zweijähriger Pause: Lange Tradition der Sängertreffen fortgesetzt

Going a. WK. – Nach zwei Jahren „unfreiwilliger Pause“ trafen sich kürzlich die besten Sänger und Musikanten der echten Volksmusik aus dem Alpenraum in Going. Bereits zum 134. Mal fand im „Gasthof Stangl“, also dem Stanglwirt, das Sängertreffen statt. Der Charme des Sängertreffens ist inzwischen seit 70 Jahren kaum mit anderen Musikveranstaltungen vergleichbar: Rund 30 Gruppen aus Österreich, Bayern, Südtirol und der Schweiz verteilen sich in den verschiedenen Stuben des Traditionsgasthauses zwischen Gästen und Zuhörern. (TT)