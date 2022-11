Tiroler Vinzenzgemeinschaften: „Feuerwehr“ für Menschen in sozialen Nöten

Und das Netzwerk erweitert sich, wie Wötzer erklärte: In Imsterberg entstand im Februar die bereits 82. Tiroler Vinzenzgemeinschaft, zugleich dehnen sich manche Gemeinschaften über Pfarr- und Ortsgrenzen hinweg aus. So könnten rund 440.000 Menschen in Tirol Dienste von Vinzenzgemeinschaften vor Ort in Anspruch nehmen, führte Wötzer aus. Dabei stimme man sich stets mit bestehenden Einrichtungen ab und suche Lücken im sozialen Netz der Gemeinden: „Konkurrenz darf es hier nicht geben.“ Stolz ist das Präsidium auf die Tatsache, dass sich bisher keine Gemeinschaft wieder aufgelöst habe. Tirolweit zählt man aktuell ca. 770 Mitglieder und 2000 regelmäßige HelferInnen. Unfall-, Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung für Funktionäre und Mitglieder ist aus Sicht der Gemeinschaften dabei ein Muss.