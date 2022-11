„KiWi-Handelswelt“ in Imst: Mit Spaß ins Unternehmertum

Imst – Der Imster Stadtsaal ist in ein richtiges Marktgefühl getaucht: Überall Kinder, die ihre Ware an den Mann – oder die Frau – bringen wollen, über 170 Eltern und Großeltern sind da. Manche junge Händler sind verkleidet und werben Schilder tragend für ihre Produkte. Der Eifer ist ihnen ins Gesicht geschrieben. „In Imst ist es am lautesten“, lacht Nadja Elmer von der Agentur EEC, die im Auftrag der Tiroler Wirtschaftskammer nicht nur die „Handelswelt“, sondern auch den „Erlebnisraum Energie“ und die „Erlebniswelt Baustelle“ in den Bezirken organisiert. Im Stadtsaal sind es etwa 100 Kinder der 3. und 4. Klassen aus Volksschulen und der ersten Klasse einer Mittelschule. „Wir hätten so viele Anmeldungen gehabt, aber wir haben hier nicht so viel Platz“, so Elmer. Am Montag und Dienstag war man in Reutte gestartet, heute und morgen macht die Veranstaltung in Innsbruck Station, nächste Woche kommt Landeck an die Reihe. „Insgesamt erreichen wir mit dieser tirolweiten Aktion rund 1000 Kinder“, freut sich Elmer nach der zweijährigen Corona-Pause.