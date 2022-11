Von Autobahn abgekommen: Ehepaar bei Kundl schwer verunfallt

Kundl – In der Nacht auf Donnerstag kam es in Kundl zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 58-jähriger Deutscher war mit seiner 47-jährigen Ehefrau gegen 2.30 Uhr auf der A12 Inntalautobahn bei Kundl in Richtung Osten unterwegs. Angaben des Lenkers zufolge wollte er einem Kleintier ausweichen, als es zum Unfall kam.