BTV will Kapital erhöhen, Ertrag gesteigert

Innsbruck – Der Vorstand der zur 3-Banken-Gruppe gehörenden börsennotierten Bank für Tirol und Vorarlberg (BTV) hat eine Kapitalerhöhung beschlossen. Der Beschluss sieht eine Erhöhung des Grundkapitals von derzeit rund 68,06 Mio. auf bis zu 74,25 Mio. Euro vor. Dies würde auf Grundlage des aktuellen Börsenkurses der Stammstückaktien je nach Höhe eines allfälligen Abschlages einen Brutto-Emissionserlös von rund 100 Mio. Euro ergeben, so die BTV in einer Aussendung am Mittwoch.