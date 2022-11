„Sky Shield“-Initiative: Tanner will unter europäischen Schirm

Wien, Brüssel – Der Raketeneinschlag im polnischen Grenzgebiet zur Ukraine am Dienstagabend bestätigte die Brisanz des Themas Luftabwehr. Anlässlich eines Treffens der EU-Verteidigungsminister am selben Tag in Brüssel hatte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) offiziell das Interesse Österreichs an der „Sky Shield“-Initiative angemeldet. Europäische NATO-Staaten arbeiten unter diesem Namen an einer gemeinsamen Luftabwehr. Die Ministerin will rasch ausloten, ob sich Österreich tatsächlich beteiligen kann.