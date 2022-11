Tiroler Unternehmer klagen: „Lebensmittelbetriebe kämpfen ums Überleben“

Mit dem drohenden Verlust kleiner Betriebe werde auch das Angebot an Lebensmittel-Spezialitäten schlagartig weniger. „Wenn nur noch die Großen übrigbleiben, haben die Kleinen unwiederbringlich verloren, denn kaum jemand kann sich aktuell eine Betriebsgründung leisten. Sogar Übergaben sind unter den gegebenen Umständen massiv gefährdet und für die Betroffenen ein großes Risiko.“ Gefordert sei die Politik, in zwei bis drei Wochen Hilfspakete und Förderungen vorzulegen, um das Schlimmste noch abzuwenden, verlangte auch Georg Schuler, Geschäftsführer eines Fleischverarbeiters im Oberland. „Es muss so schnell gehen, damit wir zumindest ein Mindestmaß an Planungssicherheit haben.“