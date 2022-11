Kampf gegen Justiz und Partei: Ex-Präsident Trump tritt 2024 wieder an

Washington – Donald Trump hat es also doch getan: Der 2020 abgewählte Präsident der USA verkündete am Dienstagabend (Ortszeit) in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida, dass er 2024 wieder antritt. Parteifreunde hatten ihn vergeblich bedrängt, mit der Ankündigung zumindest bis nach der Senats-Stichwahl in Georgia zu warten.