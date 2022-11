Kind auf Zebrastreifen in Flirsch angefahren: Kein Einzelfall

Die Anhaltebereitschaft lässt zu wünschen übrig. © iStock

Von Nikolaus Paumgartten

Entgeltliche Einschaltung

Flirsch, Innsbruck – Eine zehnjährige Schülerin ist gestern bei einem Verkehrsunfall in Flirsch unbestimmten Grades verletzt worden. Das Mädchen war kurz nach 6.30 Uhr auf einem künstlich beleuchteten Schutzweg auf der Stanzertalstraße vom Auto eines 63-jährigen Lenkers erfasst worden. Die Zehnjährige wollte gerade die Straße queren, um zur gegenüberliegenden Bushaltestelle zu gelangen. Sie wurde ins Krankenhaus Zams eingeliefert.

Es ist nicht der erste Unfall in diesem noch jungen Schuljahr, bei dem ein Kind auf einem Schutzweg verletzt wurde: Am 14. September war in Innsbruck ein elfjähriges Mädchen auf einem Zebrastreifen von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wenige Tage später stieß eine Lenkerin ebenfalls in Innsbruck eine Schülerin (11) um, die mit ihrem Fahrrad über einen Schutzweg fuhr. Die Elfjährige wurde zum Glück nur leicht verletzt.

Laut einer Studie des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) verunglückt in Österreich statistisch gesehen alle acht Stunden eine zu Fuß gehende Person auf einem Schutzweg. Gleichzeitig sinkt auch die Anhaltebereitschaft von Autolenkern vor Zebrastreifen, um Fußgänger sicher queren zu lassen. In einer Erhebung 2022 fuhr jede zehnte lenkende Person einfach weiter. Zum Vergleich: 2019 missachtete „nur“ jede 13. lenkende Person den Vorrang der zu Fuß gehenden Person am Schutzweg. Bei der Anhaltemoral nach Bundesländern liegt Tirol laut KFV-Analyse aus dem Jahr 2020 auf dem letzten Platz: Hierzulande liegt die Anhaltebereitschaft bei 86 Prozent – damit lässt jeder siebte Lenker in Tirol Fußgänger nicht auf einem Zebrastreifen queren. Im vergangenen Jahr sank dieser Wert sogar noch auf 85 Prozent.

Höhere Strafen gefordert