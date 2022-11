Haft für junge Schläger nach brutalen Attacken im Raum Wörgl

Innsbruck – Über zwei Tage wurde am Landesgericht von einem Schöffengericht für Jugendstrafsachen ein Prozess gegen fünf teils erst 17-jährige Schläger abgeführt. Die Burschen gingen im Raum Wörgl mit äußerster Brutalität vor.

Aufgelauerte Opfer mussten sich vor ihnen hinknien, um dann mit heftigen Schlägen gegen den Kopf bedacht zu werden. Auch mit dem Einsatz eines Schwerts am Hals und mit am Bein angesetzter Pistole wurde gedroht. Das erschreckende Schauspiel wurde währenddessen per Handy gefilmt.