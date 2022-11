Ausstellung im Haus der Musik: Die musikalische Fratze des Antisemitismus

Braune Socken auf rotem Faden. Antisemitismus in der Musik lässt sich bis in die Gegenwart nachweisen.

Innsbruck – Diese Ausstellung ist klein und sie wirkt improvisiert. Budget gab es für sie ein minimales. Der Ausstellungsort befindet sich am Gang im 2. Stock des Hauses der Musik in Innsbruck. Den Weg dorthin sollte man aber unbedingt finden. Milijana Pavlović vom Institut der Musikwissenschaft der Uni Innsbruck und Franz Gratl, Leiter der Musiksammlung der Tiroler Landesmuseen, haben in diversen Archivbeständen erschütternde Zeitdokumente gesichtet: Sie belegen den weit verbreiteten Hass gegen Juden, den tief verwurzelten Antisemitismus, der in Tirol über Jahrhunderte auch in der Musik seine widerwärtige Fratze zeigte.