Wirbel im Gemeinderat: Wenig Freude mit Containerdorf in Kufstein

Kufstein – Das Containerdorf für 150 Flüchtlinge an der Kufsteiner Münchner Straße hat im Vorfeld der gestrigen Gemeinderatssitzung für einigen Wirbel gesorgt. So gab es am Mittwochabend bei der Sitzung des Gemeinderates gleich mehrere Anträge dazu. Gemeinderat Christofer Ranzmaier (FPÖ) und Stadtrat Lukas Blunder (Parteilos, vormals MFG) forderten in zwei eigenen dringenden Anträgen ein „Nein zum Containerdorf“. Blunder stützte sich auf eine entsprechende Petition, die noch läuft und derzeit knapp 1000 Unterstützer hat. Beide argumentierten mit einer möglichen gefährdeten Sicherheit der Kufsteiner. Für Ranzmaier ging es darum, „denen im Bund einmal auszurichten, was sie für ein Chaos anrichten“. Aber er räumte auch ein, „dass wir rechtlich nichts tun können außer protestieren“. Die Grünen beantragten, dass man in Rahmen der Möglichkeiten Flüchtlinge aufnehmen soll. Sie sprachen sich „gegen rechte Hetze“ aus. Zugleich forderten sie von der Landesregierung eine gerechte Aufteilung der Flüchtlinge.