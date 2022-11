Nach E-Bike-Unfall in Innsbruck: Polizei bittet Beteiligte, sich zu melden

Innsbruck – Bereits am 3. November war es in der Frau-Hitt-Straße in Innsbruck zu einem Unfall mit einer Radfahrerin gekommen. Die 54-jährige Frau war gegen 11 Uhr mit ihrem E-Bike in Richtung Norden unterwegs und wich einem Müllfahrzeug auf den dortigen Gehsteig aus.