„Eltern“ statt Mutter und Vater: Gericht in Italien ärgert Salvini

Rom – Ein römisches Zivilgericht hat ein Dekret des ehemaligen Innenministers Matteo Salvini aus dem Jahr 2019 aufgehoben, das besagt, dass in den Personalausweisen von Kindern die Begriffe "Mutter" und "Vater" angegeben werden müssen, anstatt des geschlechtsneutralen Begriffs "Eltern". Geklagt gegen das Dekret hatten zwei Frauen, die beide rechtliche Mütter desselben Mädchens sind.

Das Gericht erklärte, das Dekret verstoße gegen europäisches und internationales Recht. Der Personalausweis sei in der Tat ein Dokument, das eine Realität bescheinige, die bereits in der Geburtsurkunde existiert und zwar, dass das Mädchen sowohl eine leibliche, als auch eine Adoptivmutter hat. Es könne keine Diskrepanz zwischen dem Personalausweis und der Geburtsurkunde bestehen, urteilte das Gericht.

Mit dem Fall will sich jetzt die Regierung um Ministerpräsidentin Giorgia Meloni beschäftigen, in der Salvini Vizepremier und Verkehrsminister sitzt. Der Begriff "Eltern" stelle Probleme für die Identifizierung des Elternteils dar, hieß es in einer Mitteilung der Regierung.

Salvini verärgert

Salvini reagierte verärgert auf den Gerichtsbeschluss. "Nach Ansicht des Zivilgerichts Rom würde die Verwendung der Worte Vater und Mutter (die schönsten Worte der Welt) in Personalausweisen gegen EU- und internationale Normen verstoßen, weshalb beschlossen wurde, sie durch das neutralere Wort 'Eltern' zu ersetzen. Sind Mutter und Vater illegale oder diskriminierende Worte? Ich bin sprachlos", kommentierte Salvini auf Twitter.

Italiens neue Regierung will inzwischen das Verbot der Leihmutterschaft rigoros durchsetzen. Es dürfe nicht zugelassen werden, dass Neugeborene, die per Leihmutterschaft zur Welt gekommen sind, als Kinder eines gleichgeschlechtlichen Paares im Standesamt registriert werden, wie es zuletzt in einigen italienischen Städten vorgekommen sei, kritisierte Salvini zuletzt.

Laut dem italienischen Gesetz darf ein homosexuelles Paar nicht als Eltern eines Kindes registriert werden. Doch zuletzt hatten einige Gemeinden, darunter die Stadt Turin, Neugeborene als Kinder mit zwei Müttern standesamtlich eingetragen.