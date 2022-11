Zeit und Wohlfühlen verschenken!

Solche Wohlfühlmomente sind gerade in stressigen Zeiten wichtig. Deshalb hat sich der AQUA DOME – Tirol Therme Längenfeld Gedanken gemacht, was 2022 unterm Baum echte Freude und zudem ganz viel Entspannung bescheren kann. Für jedes Budget. Da wären einmal Gutscheine, in denen unvergleichliches Thermenfeeling steckt, nach Belieben inklusive Saunawelt: Herrlich, in zwölf Becken umflutet sein vom Wasser des Lebens, in drei Schalenbecken treiben lassen und auf die Berggipfel staunen. Ein wunderbares Gefühl, das sich sogar verschenken lässt! Wer will, wählt alternativ den „Relax! Tagesurlaub“ mit Frühstück und reservierter Liege im separaten Ruheraum. Oder die „Deluxe“-Version mit Nutzung des exklusiven Premium-SPA 3000 (ab 15 Jahren).