Energieautark und nachhaltig

Mit den Solar-Senkrechtmarkisen oder -rollläden von DolenzGollner steuern Sie das Licht in Ihrem Zuhause und schaffen so eine gemütliche Atmosphäre. Dabei können Sie zwischen mehreren schönen Farben wählen. Durch die spezielle Anordnung der Führungsschienen wird das Gewebe straff gehalten, was für ein ästhetisches, perfektes Erscheinungsbild sorgt. Selbst in geschlossenem Zustand wird eine optimale Luftzirkulation gewährleistet, während Sie gleichzeitig, selbst bei großen Flächen, auf eine hohe Windstabilität vertrauen können.