„Mäcci macht’s“: Nachhaltiger Mehrwert für die Region

Markus Bock ist seit 1997 Franchisenehmer bei McDonald’s Österreich. In seinen sechs Restaurants mit fünf Standorten in Innsbruck und einem in Völs beschäftigt Bock insgesamt rund 300 Mitarbeiter:innen. Tirol ist seit der Eröffnung des ersten Restaurants in Innsbruck 1981 mit 18 Restaurants Teil der Erfolgsgeschichte von McDonald’s Österreich. Mit einem Wertschöpfungseffekt von 48 Millionen Euro und Beschäftigungseffekten von 895 Arbeitsplätzen ist McDonald’s mit seinen regionalen Franchisenehmer:innen ein starker Wirtschaftsfaktor und Jobmotor in Tirol. McDonald’s Österreich betreib­t aktuell rund 200 Restaurant­s und beschäftigt 9.600 Mitarbeiter:innen aus 92 Nationen.