Heimische Rodler starten mit viel Elan in die neue Weltcupsaison

Nun soll die Erfolgsgeschichte mit neuen Kapiteln erweitert werden, der Hunger ist groß, die Ausgangsposition vielversprechend. Die Nationalmannschaft ist mit einem Altersdurchschnitt von 24,4 Jahren vergleichsweise jung, verfügt bereits über einiges an Routine und ist eine eingeschworene Truppe, die sich gleichermaßen pusht wie unterstützt. Neu im Team sind Selina Egle (19) und Lara Kipp (20), die im Damen-Doppelsitzer durchstarten wollen. Der Bewerb feiert 2026 in Cortina d’Ampezzo seine Olympiapremiere. Die übrigen elf ÖRV-Schlitten, die in der heurigen Saison auf Punkte- und Medaillenjagd gehen, haben allesamt das Zeug für absolute Top-Platzierungen und drängen im Kollektiv ins Rampenlicht.