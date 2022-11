Kitzbühel-Sportboss möchte Niklas Wetzl halten – der Papa nicht

Niklas Wetzl (r.) konnte in Villach überzeugen – sein Vater Wilfrid Wetzl (kl. Bild) ist stolz.

Kitzbühel – Wilfrid Wetzl steht vor einem Dilemma: Er muss seinem Sohn Niklas erklären, dass ihn der Kitzbüheler Sportdirektor aktuell nur ungerne in Richtung ICE-League-Club Villach ziehen lassen würde. Was ihm nicht in die Hände spielt: Der Sportdirektor heißt Wilfrid Wetzl.