Rezepte für Frostbeulen: Diese Gerichte und Lebensmittel wärmen uns von innen

Wenn der Winter naht, steigt die Begeisterung für heiße Eintöpfe und alles Geschmorte, Gegrillte und Gebackene. © iStock/Unsplash

Von Tamara Stocker

Innsbruck – Vereiste Autoscheiben, Christkindlmärkte und Supermarktregale voller Lebkuchen: Seine ersten Vorboten hat uns der Winter längst ins Land geschickt, auch wenn er ganz offiziell erst am 21. Dezember hereinschneit. Meist stellen wir mit dem Temperaturumschwung dann nicht nur die Uhren, sondern auch unsere Essgewohnheiten um. Zumindest sollten wir das.

Denn mit den Jahreszeiten verändern sich auch unsere Bedürfnisse. Wenn die Tage kürzer werden und es früher dunkel wird, werden auch wir schneller träge und müde. Der Körper sehnt sich nach Wärme und nährenden Speisen, um sich auch bei Kälte wohlzufühlen und energiegeladen durch den Tag zu gehen. Die richtige Ernährung und wärmende Zutaten können uns da wieder auf die Beine helfen.

Aber nicht nur durch Suppen oder Heißgetränke lässt sich die Körpertemperatur regulieren. Es gibt auch genügend Brennmaterial in Form von bestimmten Lebensmittel und Gewürzen, die dabei helfen, den „inneren Ofen" anzuheizen. Und da in Zeiten der Energiekrise auch die Heizung nicht 24/7 aufgedreht sein sollte, lohnt sich diese wärmende Winterküche gleich doppelt.

➤ Mit den folgenden Tipps und Rezepten sorgt ihr in der kalten Jahreszeit für einen Energiehaushalt der Klasse A – von der Nasenspitze bis zum kleinen Zeh:

🍽️🥱​ Morgendliches „Warm Up"

Was Oma schon wusste, wissen heute auch Ernährungsexperten: Warm tut uns gut, gerade am Morgen. Wer jetzt nur an getoastetes Brot, Omeletten oder Rührei denkt, dem sei gesagt: Auch eine warme Suppe macht am Frühstückstisch eine gute Figur – weil sie viel Energie liefert, aber dennoch leicht verdaulich ist.

Frühstückssuppen (jeglicher Art) sind deshalb so bekömmlich, weil sie mit Körpertemperatur in den Bauch gelangen – im Gegensatz etwa zu Müsli mit kalter Milch. Denn das „Aufwärmen" kostet Magen und Darm in der Früh sehr viel Energie. Mit einem flüssig-warmen Frühstück kann der Organismus alle Kraft in den Tagesstart stecken, statt sich mit energieraubender Verdauungsarbeit herumzuschlagen. Weiterer Bonus: Wer warm frühstückt, hat weniger mit Heißhungerattacken zu kämpfen.

🥣​ Congee Von der asiatischen Reissuppe soll Buddha gesagt haben, dass sie Leben und Schönheit, Wohlbefinden und Stärke schenke. Wird besonders in China zum Frühstück gegessen. ➤ Zutaten (für 4–8 Portionen): 100 g Reis, 1 Liter Wasser ➤ Zubereitung: Reis mit dem Wasser in einem großen Topf kurz aufkochen, dann zugedeckt auf ganz kleiner Flamme 3–4 Stunden köcheln lassen. ➤ Variationen: Pikant: Mit Ei oder Gemüse, das man am Ende zufügt. Nach Belieben salzen.

Mit Ei oder Gemüse, das man am Ende zufügt. Nach Belieben salzen. Süß: Mit Butter und Honig, mit­ gekochten Mandeln (die man zuvor über Nacht einweichen ließ), mit Nüssen und kurz in Butter angedüns­teten Trockenfrüchten.

Neben Suppen eignen sich auch warme Gerichte mit Haferflocken, Sterz oder Grießgerichte fürs warme Frühstück im Winter. Auch das Joghurt lässt sich mit heißgemachten Früchten kombinieren. Warme Breie oder angeröstete Flocken sind bekömmlicher als das rohe Müsli aus der Packung. Getreide wie Reis, Hirse oder Dinkel, das in seiner Wirkung an sich neutral ist, kann durch Anrösten und anschließendes Kochen eine erwärmende Wirkung verliehen werden.

Ein Porridge (warmer Getreidebrei) mit gekochten Hafer- oder Dinkelflocken ist ein verlässlicher Energielieferant und bringt den Organismus mit seiner Vielzahl an wichtigen Inhaltsstoffen morgens auf Touren. Noch dazu lässt sich der Getreidebrei mit verschiedenen Früchten, Nüssen und Gewürzen aufpeppen.

💡 Tipp: Wer Milch nicht gut verträgt oder erkältet ist, verwendet lieber Wasser für den Brei, da die Milch u.a. zu einer vermehrten Schleimproduktion führt.

Ein Porridge lässt sich vielseitig zubereiten. © iStock

🍎 Porridge mit Zimt-Äpfeln ➤ Zutaten (für 2 Portionen): 2 große Äpfel, 3 TL, flüssiger Honig (ersatzweise: Ahornsirup), ½ -1 TL gemahlener Zimt, 130 g, zarte Haferflocken, 400 ml, Milch (ersatzweise: veganer Pflanzendrink, ungesüßt) ➤ Zubereitung: Äpfel waschen, halbieren, Kerngehäuse entfernen. Ein Apfel auf einer Küchenreibe grob raspeln. Zweiten Apfel in kleine Würfel schneiden. Gewürfelten Apfel mit 1 TL Honig und einer kräftigen Prise Zimt mischen. Haferflocken mit der Milch in einem Topf verrühren, einmal aufkochen. Temperatur auf kleine Hitze herunterschalten, und den Porridge etwa 2 Minuten köcheln lassen. Geriebenen Apfel, Zimt und 1 TL Honig einrühren und alles nochmals ca. 3 Minuten weiterköcheln lassen. Fertigen Porridge noch warm auf Schälchen verteilen, mit den Apfelstückchen anrichten, mit übrigem Honig (1 TL) beträufeln und mit einer Prise Zimt bestreuen 💡​ Tipp: Auch Walnüsse, Mandeln oder getrocknete Cranberries eignen sich hervorragend als gesundes Topping.

🌶️🧂​ Würzen wärmt

Egal, ob beim Frühstück, zum Mittag oder zum Abendessen: Gewürze gehen immer. Noch dazu, wenn sie eine wärmende Wirkung haben, wie der oben bereits im Porridge verarbeitete Zimt. Sie wirken positiv auf unser Verdauungssystem indem sie den Appetit anregen und gleichzeitig die Magensaftproduktion und die Darmtätigkeit fördern. Dies kommt uns gerade in der Zeit des üppigen Essens sehr entgegen.

🔗​ Mehr zum Thema:

Ganz vorne auf der Liste der wärmenden Samen und Schoten steht Chili. Diese heizt nicht nur ein, sondern sorgt auch für die feurige Note im Gericht. Weiter geht es mit Ingwer – eine ganz eigene Art von Schärfe, die sich sowohl in Desserts, wie auch in Tees oder pikanten Gerichten gut macht. Abgesehen davon, wirken sowohl Chili als auch Ingwer antibakteriell und machen bösen Schnupfenviren gleich von vorne herein den Garaus.

Kombiniert mit wärmenden Gewürzen kann uns eine an die kalte Jahreszeit angepasste Ernährung bestens durch die kargen Wintermonate helfen. © unsplash

Ebenso stecken ein Haufen der wärmenden Gewürze in Glühwein, der nicht ohne Grund in der kalten Jahreszeit besonders gut schmeckt.

Verfeinert eure Speisen auch mit Kardamom, Koriander, Knoblauch, Kümmel, Nelken, Pfeffer, Rosmarin, Thymian, Oregano, Dill, Cayenne, Paprika, Lorbeer, Sternanis, Muskat, Fenchel, Anis, Curry und wie sie alle heißen – da heißt es nur reinlangen ins Gewürzregal. Im Winter darf es von allem ein bisschen mehr sein.

⚠️ Aber Achtung: Bei scharfen Gewürzen maßvoll würzen, sonst erreicht man das Gegenteil. Der Körper fängt dann an zu schwitzen und will runterkühlen. Und für Menschen, die mit Hitzewallungen zu kämpfen haben oder Probleme mit ihrem Blutdruck und/oder Magen haben, sind die genannten Gewürze – wenn überhaupt – nur in geringen Mengen geeignet.

🥕 Linsen-Curry-Eintopf ➤ Zutaten (für 2 Portionen): 1 Zucchini, 3 Karotten, 1 Zwiebel, 10 g Ingwer (frisch), 1 Knoblauchzehe (klein), 1 Bund Koriandergrün, 2 EL Öl, 1 TL scharfes Currypulver, 600 ml Gemüsebrühe, Salz, 150 g rote Linsen, 150 g Sahnejoghurt ➤ Zubereitung: Zucchini putzen, längs vierteln und die Kerne abschneiden. Die Karotten schälen. Beides schräg in 1 cm breite Stücke schneiden. Den Zwiebel würfeln. Ingwer und Knoblauchzehe schälen, beides fein hacken. Korianderblätter von den Stielen zupfen, kalt stellen. Die Stiele mit einem Küchengarn zusammenbinden. Dann das Öl in einem Topf erhitzen. Karotten und Zucchini darin andünsten. Zwiebel, Ingwer und Knoblauch kurz mitdünsten. 1⁄2-1 TL scharfes Currypulver und Korianderstiele unterrühren. Mit 600 ml Gemüsebrühe ablöschen, mit Salz würzen und zugedeckt aufkochen. Bei mittlerer Hitze 5 Minuten garen. 150 g rote Linsen zugeben und weitere 5-7 Minuten garen. Inzwischen 2/3 der Korianderblättchen fein hacken und mit 150 g Sahnejoghurt verrühren. Die Korianderstiele aus dem Eintopf nehmen. Mit Salz und evtl. Currypulver abschmecken. Mit Korianderblättchen anrichten. Mit dem Joghurt servieren.

Verschärft frisch mit Möhren, Zucchini und Ingwer. On top gibt’s Koriander und Joghurt. © Matthias Haupt

🥵​🥶 Altes Wissen neu entdeckt

An dieser Stelle ein kurzer Schwenk in die Ernährungslehre: Das Wissen über Lebensmittel und ihren Einfluss auf unseren Körper stammt vor allem aus der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM). Diese ganzheitliche Gesundheitslehre ordnet sämtliche Nahrungsmittel in Anlehnung an das Prinzip von Yin (Kälte, Stille, Ruhe) und Yang (Feuer, Bewegung, Licht), sowie in Bezug auf ihre Thermik in fünf Gruppen ein. So werden kühlende, erfrischende, neutrale, wärmende und heiße Lebensmittel unterschieden, um unseren Wärmehaushalt, je nach Jahreszeit, entsprechend zu regulieren.

Die alte Heilform aus Fernost besagt: Sind die entgegengesetzten Kräfte Yin und Yang zu gleichen Teilen im menschlichen Körper vorhanden, herrscht Harmonie und Wohlbefinden. Das lässt sich auch auf unsere Ernährung ummünzen. Denn auch unterschiedliche Lebensmittel sollten so zubereitet werden, dass sie auf ausgewogene Art miteinander kombiniert werden können. Heißt also: Die richtige Balance finden – und kalte Speisen wie Salate mit warmen Komponenten (z.B. Fleisch, Halloumi) aufwerten.

❄️ Diese Lebensmittel kühlen Yin-reiche Lebensmittel wirken kühlend und sollten im Winter deshalb gemieden werden. Dazu zählen: Südfrüchte wie Banane, Kiwi, Ananas und Zitrusfrüchte

Rohkost, vor allem Tomaten, Gurken, Avocado, Spargel, Pilze, Brokkoli, Karfiol, Rettich und Eisbergsalat

Milch, Joghurt, Butter und Frischkäse

Kamillentee sowie rote, grüne und schwarze Teesorten

Estragon, Kresse, Salbei, Salz, Sojasauce

Sesamöl, Olivenöl, Sonnenblumenöl

Weizen, Tofu, Sojasprossen

Ente, Gans, Pute, Truthahn, Austern, Tintenfisch

Cashewnüsse, Sonnenblumenkerne, Mungbohnen

Im Winter sollten wir eher zu Yang-reichen Nahrungsmitteln, die uns von innen wärmen. Wärmende bis heiße Lebensmittel haben in der TCM folgende Aufgaben:

Sie vertreiben bereits eingedrungene Kälte.

Sie erhöhen die Körperwärme.

Sie regen die Verdauungskraft an.

Diese thermische Wirkung hängt nicht unbedingt mit der Temperatur der Nahrungsmittel zusammen. Beispielsweise können auch heiße Getränke kühlen, wie Pfefferminztee und seine erfrischende Wirkung in südlichen Ländern beweisen. Und: Das Wärmende entsteht dabei meist durch die Anregung der Feindurchblutung.

🔥 Diese Lebensmittel wärmen An kalten Tagen sollte man darauf achten, Yang-reiche Nahrungsmittel und Getränke in den Speiseplan zu integrieren. Für eine gute Grundversorgung mit Wärme sorgen zum Beispiel: rote Fleischsorten wie Rind, Schwein, Lamm und Wild (in Maßen genossen)

Kabeljau, Hering, Scholle, Sardellen, Thunfisch, Garnelen, Brasse, Makrele Forelle, Räucherlachs und generell geräucherte Fischsorten

(Frühlings-)Zwiebel, Lauch, Kohl(sprossen), Knoblauch, Fenchel, Zwiebel, Rotkraut, Süßkartoffeln, Kürbis,

Wintergemüse wie Rote Bete, Sellerie, Karotten und Kürbis

Zwetschgen, Granatäpfel, Kumquats, Aprikosen, Kirschen, Rosinen

Walnüsse, Pinienkerne und Maronen

Tees mit Fenchel, Anis und Kümmel

Walnüsse, Pistazien, Haselnüsse, Pinienkerne, Erdnüsse, Mandeln

Hafer, Dinkel, Vollkornreis, Roggen

Diverse Tees, heiße Getränke (mehr dazu weiter unten im Artikel)

Maroni, gebrannte Mandeln ⚠️ Achtung: Wer auch im Winter leicht schwitzt und unter hohem Blutdruck leidet, sollte wärmende Lebensmittel eher selten zu sich nehmen.

🥘​🍳​ Eine Frage der Zubereitung

Nicht nur das (wärmende) Lebensmittel an sich, sondern auch seine Zubereitung spielt laut der TCM eine wichtige Rolle. So soll ein Lebensmittel umso mehr Energie speichern können, je länger es gekocht wird. Gekochte, gebratene, gegrillte gedünstete oder gebackene Speisen sind im Winter deswegen Rohkost vorzuziehen. Für die Verdauung roher Zutaten muss der Körper mehr Energie aufwenden, die ihm dann für die Wärmeproduktion fehlt.

Eine wesentliche Stellschraube am inneren Hitzeregulator ist auch die Zubereitung. Im Winter sollten wir Zubereitungsarten wie Kochen, Braten, Dünsten bevorzugen. © iStock

Aber meist fällt diese Entscheidung ohnehin von selbst: Während wir im Sommer lieber zu knackigen Salaten greifen, empfinden wir im Winter Eintöpfe, Aufläufe, Currys, Suppen und sonstige Schmor- und Schöpfgerichte als besonders angenehm – wie zum Beispiel Chili con/sin Carne, Tafelspitz, Gulasch oder Linsensuppe. Und auch der Lachs macht sich im Winter gegrillt und mit wärmendem Fenchel serviert, besser als auf Sushi-Reis. Und wenn es doch Sushi sein soll, dann reißt einen zumindest die Wasabi-Sauce wieder raus. Denn auch Wasabi ist wärmend, womit die Wärmebilanz also auch hiermit wieder in den grünen Bereich gerettet wäre.

💡​ Inspiration gefällig? Auch wenn Äpfel nicht als wärmende Lebensmittel gelten, sind sie als Bratapfel mit Rosinen, Ingwer und Zimt zubereitet genau das Richtige für kalte Tage. Rohe Tomaten gehören auch der „kalten" Kategorie an. Verarbeitet man sie zu einer Tomatensuppe weiter, haben sie hinsichtlich der Temperaturwirkung nur mehr einen neutralen Einfluss auf den Körper. Salat kann man im Winter anstatt als Rohkost als knackig gegartes Gemüse zubereiten. Oder man dünstet beispielsweise Fenchel mit Walnüssen oder Karotten mit Pinienkernen und Knoblauch an.

🥔 Spanische Chorizo-Kartoffelsuppe ➤ Zutaten (für 2 Portionen): ein halbes Kilo Kartoffeln, 1 Zwiebel, 1 Zehe Knoblauch, 1 Paprika, 125 g Chorizo, Olivenöl, Butter, 1 Dose/Päckchen Tomaten in Stücken, 0,5 l Gemüsebrühe; Salz, Pfeffer, Paprikapulver zum Abschmecken ➤ Zubereitung: Die Kartoffeln schälen, waschen und vierteln. Danach auch Zwiebel schälen und samt dem Knoblauch kleinschneiden. Paprika waschen, entkernen und in Streifen schneiden oder würfeln. Anschließend die Chorizo-Wurst in Scheiben schneiden. Einen Topf mit etwas Olivenöl und einem Stückchen Butter erhitzen. Darin die Chorizo mit der Zwiebel und dem Knoblauch anschwitzen. Danach die Kartoffeln und den Paprika hinzugeben und kurz mitdünsten. Dann die Tomatenstücke hinzugeben. Alles gut umrühren. Anschließend die Gemüsebrühe in den Topf gießen und kurz aufkochen lassen. Die Suppe für etwa 20 Minuten köcheln lassen und servieren.

🥔​🥕​​ Regionale und saisonale Wärmespender

In früheren Zeiten, lange bevor die asiatische Ernährungslehre (TCM) bei uns bekannt wurde, war der Speiseplan noch nach den Zyklen der Natur ausgerichtet. Es gab ganz einfach nichts anderes als lagerfähiges Wintergemüse. Und da die meisten saisonalen Gemüsesorten, ohnehin als wärmend gelten, ernährte man sich zwangsläufig „richtig“.

Wer saisonal und regional einkauft, ist also auf dem richtigen Weg. © iStock

In Wintergemüse steckt eine Vielzahl an Vitaminen, Vitalstoffen und sekundären Pflanzenstoffen. Diese schützen und stärken das Immunsystem. Der Grund? Saisonale – und regionale (!) – Gemüsesorten reifen in der Regel vollständig aus, was ihnen eine besonders hohe Nährstoffdichte beschert.

​📝​ Einkaufsliste Karotten, Steckrüben, Pastinaken, Kürbis, Zwiebel, Fenchel, Petersilienwurzel, Kohlsprossen, Rote Rüben, diverse Kohl- und Krautsorten, Kürbis , Karotten, Rote Bete, Lauch, Schwarzwurzeln ➤ Diese Gemüsesorten können gut gelagert werden, eignen sich zum Einfrieren und Haltbarmachen und sind ideal für gegarte Gerichte, Eintöpfe, Aufläufe, puristisches Pfannengemüse und Suppen.

💡​ Inspiration gefällig? Gemüse, das aus dem Ofen kommt, ist ein tolles Winteressen. Aber auch die klassische Quiche, eine Lasagne oder andere Gemüseaufläufe sind jetzt genau richtig. Verfeinert mit Sahne und gratiniert mit etwas Käse, sind sie herrliche Gerichte, die uns von innen wärmen.

🍟 Gemüsepommes aus Karotten, Süßkartoffeln und Roter Bete Eine herrliche Abwechslung zu gewöhnlichen Kartoffelpommes. ➤ Zutaten (für 2 Portionen): 2 orange Karotten, 2 gelbe Karotten, 1-2 Rote Bete, 1 Süßkartoffel, 2-3 EL Olivenöl, 1 Handvoll Kräuter (z.B. Thymian, Rosmarin, Salbei), festkochende Kartoffeln nach Belieben ➤ Zubereitung: Backofen auf 180 Grad vorheizen. Karotten gründlich waschen, Süßkartoffel, Kartoffeln und Rote bete schälen. Kräuterblättchen von den Stielen zupfen und fein hacken. Das Gemüse in Pommes schneiden und in einer Schüssel mit Olivenöl und Kräutern vermengen. Heißes Backblech aus dem Ofen nehmen und das Gemüse drauf gleichmäßig verteilen. Alles Olivenöl und die Kräuter drüber geben. Gemüse im vorgeheizten Backofen ca. 30 Minuten garen, bis es innen weich und außen knusprig ist. Gesalzen wird erst ganz zum Schluss denn das Salz zieht Feuchtigkeit aus dem Gemüse und das erschwert es, die Pommes knusprig zu kriegen. Ein guter Trick ist es auch, den Backofen 2-3x zwischendrin kurz zu öffnen, so kann der heiße und feuchte Dampf entweichen und die Pommes bekommen mehr Biss.

Die Gemüsepommes kann man je nach Vorliebe mit einem Dip verzehren, sie sind aber auch eine herrliche Beilage fürs Grillbuffet, Braten oder gebratenem Fisch. © iStock

​☕​🍵​ Die richtigen Getränke wählen

Das naheliegendste „Aufwärmmittel" haben wir uns für den Schluss aufbewahrt: Ja, für Wärme aus der Tasse sorgt so einiges – aber längst nicht alles:

Tee: Nicht alle Tees wärmen gleichermaßen. Beispielsweise Pfefferminz-, Kamillen-, roter, schwarzer und grüner Tee haben vielmehr eine kühlende Wirkung. Frostbeulen sollten daher auf wärmende Tees aus Fenchel, Anis, Kümmel, Zimt, Kardamom, Nelken, Vanille oder anderen Gewürzen (z.B. Yogi-Tees) zurückgreifen. Tee mit Ingwer ist natürlich auch ein heißer Tipp. Wer es einfach halten möchte, nimmt einfach fertige Chai-Tee-Mischungen, die man in vielen Geschäften bekommt. Auch sie enthalten viele wärmende Gewürze.

🔗​ Mehr zum Thema:

Kaffee: Der soll natürlich immer in Maßen genossen werden. Gerne auch mit einem Löffelchen Honig bzw. braunem Zucker – denn beide sollen ebenso (herz-)erwärmend wirken. Etwas ausgefallener: Gewürzkaffee. Man mischt Kaffee mit etwas Zimt, gemahlenem Koriander, gemahlener Gewürznelke und Ingwerpulver oder nimmt fertiges Lebkuchengewürz. Kurz aufkochen, durch einen Filter geben. Fertig.

Der soll natürlich immer in Maßen genossen werden. Gerne auch mit einem Löffelchen Honig bzw. braunem Zucker – denn beide sollen ebenso (herz-)erwärmend wirken. Etwas ausgefallener: Gewürzkaffee. Man mischt Kaffee mit etwas Zimt, gemahlenem Koriander, gemahlener Gewürznelke und Ingwerpulver oder nimmt fertiges Lebkuchengewürz. Kurz aufkochen, durch einen Filter geben. Fertig. Kakao: Eine heiße Schokolade mit Zimt oder Chilli sorgen für schnelle Wärme. Bei Trinkschokolade auf dunkle Schokolade mit einem hohen Kakaoanteil achten, damit tut man der Gesundheit etwas Gutes. Die Kakaobohne enthält weit über 500 wertvolle Inhaltsstoffe. z.B. sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe (Flavonoide, Antioxidantien)

Eine heiße Schokolade mit Zimt oder Chilli sorgen für schnelle Wärme. Bei Trinkschokolade auf dunkle Schokolade mit einem hohen Kakaoanteil achten, damit tut man der Gesundheit etwas Gutes. Die Kakaobohne enthält weit über 500 wertvolle Inhaltsstoffe. z.B. sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe (Flavonoide, Antioxidantien) Saft/Shot: Wer sich seinen Vitamin C-Kick bislang über Orangen- oder Apfelsaft geholt hat, sollte besser zu Sanddornsaft greifen. Sanddorn wärmt, Orangen und Äpfel kühlen. Trinkt man im Winter aber Apfel- oder Orangensaft warm mit einer Prise Zimt, ändern sie ihre Eigenschaft und wirken wärmend. Oder: ein Kurkuma-Shot, einfach in Wasser etwas Zitronensaft und Kurkuma geben. Das gibt auch einen Muntermach-Kick am Morgen.

Wer sich seinen Vitamin C-Kick bislang über Orangen- oder Apfelsaft geholt hat, sollte besser zu Sanddornsaft greifen. Sanddorn wärmt, Orangen und Äpfel kühlen. Trinkt man im Winter aber Apfel- oder Orangensaft warm mit einer Prise Zimt, ändern sie ihre Eigenschaft und wirken wärmend. Oder: ein Kurkuma-Shot, einfach in Wasser etwas Zitronensaft und Kurkuma geben. Das gibt auch einen Muntermach-Kick am Morgen. Wein/Punsch: Wer lieber das Glas erhebt, schenkt am besten Rotwein ein. Dieser eignet sich auch in moderatem Maß als Glühwein. In der alkoholfreien Variante können Punschvariationen, heißer Kirschsaft mit Gewürzen oder Chai gute Dienste leisten.