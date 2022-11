Nadal gewann letztes Spiel bei ATP Finals, Fritz schaltete Augier-Aliassime aus

Rafael Nadal muss in Turin vorzeitig seine Koffer packen.

Turin - Tennis-Superstar Rafael Nadal hat sein letztes Gruppenspiel bei den ATP Finals gewonnen und trotz des vorzeitigen Ausscheidens einen halbwegs versöhnlichen Jahresabschluss gefeiert. Der Spanier setzte sich am Donnerstag in Turin gegen den bereits ins Halbfinale vorgestoßenen Norweger Casper Ruud mit 7:5,7:5 durch. Weiter ist auch der Amerikaner Taylor Fritz, der Felix Auger-Aliassime aus Kanada in drei Sätzen mit 7:6(4),6:7(5),6:2 bändigte und nun auf Novak Djokovic trifft.