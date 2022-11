Tiroler Schlafqualität

Angefangen hat es in Osttirol mit der Idee von Tischlermeister Florin Kratzer. Er entwickelt und plant eine individuell einstellbare Schlaflösung. Die beiden Studienfreunde Florian Ragg und Klemens Mairer bringen ihr Know-how als Bewegungswissenschafter und Betriebswirte ein, so bauen sie erfolgreich die Manufaktur nach ihren Vorstellungen auf.

Von Anfang an wollen sie durch Qualität und besondere Produkte herausstechen: So natürlich wie möglich, so regional wie möglich, so kundenorientiert wie möglich – Lösungen für mehr Schlafqualität und Wohlbefinden.