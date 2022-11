Grüne Pioniere

Die im Ötztal regional bekannte „Kräuterhexe“ und das weit um bekannte „Sautner Kräutermandl“ lieferten Pure Green mit ihrem Wissensschatz die inspirierende Grundlage für die ersten naturkosmetischen Produkte. „Sie haben die Wirkung von Pflanzen, wie beispielsweis­e von Ringelblumen, Arnika oder Kampfer, erkannt und in ihren Rezepturen eingesetzt“, sagt Geschäftsführer Werner Murr. „Schnell war für uns auch klar, dass wir keinerlei tierische Erzeugniss­e verarbeiten werden“, führt Murr weiter aus. Der Grundstein für die rein pflanzliche Ausrichtung war gelegt. Seit damals verbindet das Unternehmen traditionelles Wissen um die Wirkung der Kräuter mit modernster Wissenschaft und hat die Linie auf ein professionelles Level weiterentwickelt. Von Roppe­n im Tiroler Oberland vertreibt Pure Green seine Produkte in ganz Europa.

Von der hochwertigen Gesichtspflege bis hin zur Babycreme und von der Fußcreme bis zum Shampoo reicht die Produktpalette des Roppener Unternehmens. „Heute wird am Standort in Roppen geforscht, entwickelt und produziert“, erklärt Werne­r Murr.

Neben dem Verkauf der Eigenmarken in verschiedenen Shops, im eigenen Onlineshop und im Ab-Werks-Verkaufsshop in Roppen produziert das Unternehmen eigene Produkte für Hotels und Ferienwohnungen. „Unsere Hauptkunden in Tirol sind die Hotels“, sagt Murr. „Mit unserer Kosmetik tut sich ein Hotel, leicht dem Gast Qualität und Wohlbefinden in das Badezimmer zu bringen, denn die Produkte sind durchgängig zertifiziert und sicher.“ Nicht nur BIO-Hotels und Veganhotels profitieren von der jahrzehntelangen Pionierarbeit des Unternehmens, auch Ferienwohnungen, große Hotelketten, Stadt- und Landhotels greifen auf die Produktpalette des Tiroler Traditionsbetriebes zurüc­k. Zudem setzt Pur­e Green auf den Privat Label Bereich. Das Unternehmen produziert damit im Namen von anderen Unternehmen. So manch bekannte Natur­kosmetikmarke stammt eigentlich von Pure Green.