Mutter von vier Kindern in Salzburg wegen Drogenhandels verurteilt

Salzburg – Ein im Pongau lebendes Paar ist am Donnerstag bei einem Prozess in Salzburg wegen Drogenhandels zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Die 37-jährige Mutter von vier Kindern und ihr 41-jähriger Lebensgefährte sollen 3,8 Kilogramm Crystal Meth in 119 Schmuggelfahrten von Ende 2017 bis März 2022 von Tschechien nach Salzburg geschleust haben. Die Deutsche kassierte sechs Jahre und der Pongauer fünf Jahre unbedingte Haft.