Fünf Tote bei Absturz von Polizeihubschrauber in Mexiko

Aguascalientes – Beim Absturz eines Polizeihubschraubers sind in Zentralmexiko fünf Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten sei auch der Sekretär für öffentliche Sicherheit des Bundesstaates Aguascalientes, sagte Gouverneurin Teresa Jiménez am Donnerstag. Alle Menschen an Bord seien getötet worden. In einem in den sozialen Netzwerken verbreiteten Video war zu sehen, wie der Hubschrauber fast senkrecht auf eine grüne Fläche im Ort Jesús María in Aguascalientes abstürzte.