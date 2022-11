Verdacht auf Mord an Eltern in Südtirol: Prozess in Endphase

Bozen, Innsbruck – Im Prozess gegen einen 31-Jährigen in Südtirol, der im Verdacht steht, seine Eltern vor über einem Jahr getötet und ihre Leichen anschließend in einen Fluss geworfen zu haben, haben die Staatsanwälte und die Anwälte der Nebenkläger am Donnerstag am Schwurgericht in Bozen ihre Plädoyers gehalten. Die Anklagebehörde forderte dabei lebenslange Haft.