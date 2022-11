Unbekannter brach in Garage von Innsbrucker Wohnhaus ein

Innsbruck – Zwischen 7. November und 17. November ist in Innsbruck in einer Garage eingebrochen worden. Ein unbekannter Täter hebelte die Schiebetüre einer Garagenbox in der Tiefgarage eines Mehrparteienhauses aus und gelangte so ins Innere. Dort entwendete er ein E-Bike. Der Schaden liegt im mittleren vierstelligen Eurobereich. (TT.com)