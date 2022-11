„Einfach mal was Schönes“: Leichtfüßig an Klischees vorbei

Karla (Karoline Herfurth) sucht das Glück, ihre beste Freundin Senay (Jasmin Shakeri) hilft ihr dabei. „Einfach mal was Schönes“ läuft derzeit in den Kinos. © Warner

Innsbruck – Karla hat keine großen Wünsche. Sie möchte „Einfach mal was Schönes“. So heißt auch der Film über Karla – gedreht hat ihn Karoline Herfurth. Sie spielt auch in ihrer vierten Regiearbeit die Hauptrolle, eine 39-jährige Radiomoderatorin mit eigenem Late-Night-Format. Dort können Menschen anrufen und erzählen, warum sie sich für Aliens halten. Privat träumt Karla von Familie, von Mann und Kind also. Blöd nur, dass die Männer bisher alle keinen Nachwuchs wollten. „Noch“, wie sie sagen. Und eine Familie ohne Partner zu gründen, ist in der Gesellschaft nicht wirklich akzeptiert – noch. Aber Karlas biologische Uhr tickt. Als sie auf der Hochzeit ihres Vaters ihren Ex mit schwangerer Begleitung sieht, beschließt sie, ihr Glück doch in die eigene Hand zu nehmen.

📽️​ Trailer | „Einfach mal was Schönes“

Herfurth nennt ihren Film eine „Coming-of-Age-Geschichte 2.0“. Karla erkennt, dass sie ein Leben lebt, das nicht ihren Vorstellungen entspricht. Und sie beginnt, sich von den gängigen Bildern, was Familie ist und was sie sein soll, zu verabschieden. „Einfach mal was Schönes“ ist schon deshalb spannend, weil die Vorgaben einer romantischen Komödie mit den Mitteln einer romantischen Komödie zerlegt werden – die Dreifaltigkeit von Monogamie, Elternschaft und Glück zum Beispiel. So richtig funktioniert das nämlich auch bei Karlas älterer Schwester Jule (Nora Tschirner) nicht, obwohl deren Leben der klassischen Klischeevorstellung noch recht nahe kommt. Aber wie soll das gehen: Co-Parenting und Mutterschaft ohne Mann? Das findet Karla zusammen mit ihrer besten Freundin Senay (Jasmin Shakeri) heraus. Mit ihr wählt sie potenzielle Väter oder wenigstens mögliche Samenspender aus, die eben keine romantischen Partner sein sollen.

Herfurth erzählt die Geschichte von Karla, ihrem Kinderwunsch und ihrer dysfunktionalen Familie als leichtfüßige Tragikomödie. Romantisch wird sie, weil natürlich genau zum falschen Zeitpunkt ein 28-jähriger Typ auftaucht, der so gar nicht in den einmal gefassten Plan passen will. Und natürlich erreicht das Drama just zur Hochzeit ihrer kleinen Schwester (Milena Tscharntke) mit einer berühmten Fußballerin aus dem deutschen Nationalteam ihren Höhepunkt. Mit einigen „Notting Hill“-Momenten, ein wenig Klamauk, aber viel Ehrlichkeit erzählt „Einfach mal was Schönes“ souverän und dynamisch von einer sympathischen Hauptfigur. Dabei geht sie immer wieder dahin, wo es weh tut, und verspricht kein einfaches künstliches Glück – und das klappt wunderbar. (maw)

Einfach mal was Schönes. Ab 12 Jahren. Derzeit in den Kinos.