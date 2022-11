Gewachsen über Generationen: Pflege der Tiroler Wälder muss sein

Innsbruck – Immer mehr Menschen verlieren den Bezug zur Natur. Im digitalen Zeitalter wird am Computer gearbeitet, mit dem Smartphone kommuniziert und vor dem Fernseher entspannt. Als Reaktion sehnen sich viele nach idyllischen, romantischen Natur-Erfahrungen. Doch große Teile des Tiroler Waldes sind lange nicht so unberührt, wie es auf den ersten Blick scheint.

Michael Weissbacher setzt sich seinen Helm auf, nimmt die Kettensäge in die Hand und steigt einige Meter hangabwärts zu einem gerade geschlagenen Baum ab. Für den Forstwirt aus Auffach im Wildschönauer Hochtal ist der Wald nicht nur Erholungsraum, sondern auch Arbeitsplatz. Er bewirtschaftet mit seinem Vater 30 Hektar Wald an den Osthängen des Schatzbergs. Durch das Waldgebiet verlaufen eine Skipiste und mehrere Wege. „In unserem Wald sind viele Wanderer unterwegs. Die meinen manchmal, da wird gar nichts gemacht“, sagt Weissbacher. Wenn diese Landschaft sich komplett selbst überlassen werden würde, „dann könnten wir hier gar nicht stehen. Es wäre unordentlicher und überwuchert von Brombeer- und Haselnusssträuchern. Mehr Totholz würde herumliegen und wichtige Mischbaumarten wie kleine Tannen und Lärchen würden ungeschützt vom Wild verbissen werden.“

Gar nicht mehr in Wälder einzugreifen, scheint aber auch keine Option zu sein. Stefan Stadler von der Umweltorganisation Greenpeace meint, es könne problematisch werden, Österreichs Wälder im jetzigen Zustand sich selbst zu überlassen. „Die Menschen haben in der Vergangenheit so stark in dieses Ökosystem eingegriffen, dass sie natürliche Mechanismen durcheinandergebracht haben. Bevor man über ein Aussetzen aller Waldarbeiten sprechen kann, muss das Ökosystem Wald erst wieder resilienter und naturnaher werden. Daran muss jetzt gearbeitet werden, um der Klimakrise und der Artenkrise Einhalt zu gebieten.“