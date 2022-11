„Spatenstich“ für die Sozialpolitik der Zukunft

Stellten das Gemeinschaftswerk gestern gemeinschaftlich vor: v. l. Studienautorin Andrea Salzburger, GR Renate Krammer-Stark, Vize-BM Hannes Anzengruber, Gabi Plattner und Michael Hennermann. © Michael Domanig

Innsbruck – Sozialstadtrat Vize-BM Hannes Anzengruber (ÖVP) spricht von einer „klaren Ist-Darstellung der Soziallandschaft in Innsbruck“. GR Renate Krammer-Stark (Grüne), Obfrau des Ausschusses für Soziales und Wohnungsvergabe, sieht eine „Richtschnur für die Politik, wie das soziale Netz in der Stadt weiter ausgebaut werden soll“. Beide meinen damit den gestern offiziell präsentierten „Sozialplan 2030“, der in dieser Form eine Premiere darstellt.

Da Sozialpolitik als hochkomplexe Querschnittmaterie in verschiedenste Bereiche hineinspielt, wurde der Masterplan auf breiter Basis partizipativ erarbeitet, wie Projektleiterin Andrea Salzburger von der Agentur „yellow:blue“ ausführt: In bis zu zweistündigen qualitativen Interviews befragte man 43 Sozialvereine – von A wie Aidshilfe bis Z wie Jugendzentrum Z6 –, zehn ExpertInnen aus allen Bereichen von AMS über Polizei bis Wissenschaft, Behördenvertreter von Sozialamt bis Kinder- und Jugendhilfe, aber auch KlientInnen verschiedener Sozialvereine. Aus den gewaltigen Datenmengen wurden Schwerpunkte sowie ein Katalog mit konkreten Empfehlungen für sozialpolitische Maßnahmen abgeleitet. Ergebnis ist eben der 140 Seiten starke „Sozialplan“.

Exemplarisch für viele andere nannten Gabi Plattner (Frauenhaus Tirol) und Michael Hennermann (Verein für Obdachlose) gestern Maßnahmenvorschläge aus ihren Bereichen. Zentral sei für alle Sozialvereine die finanzielle Planungssicherheit, schickte Plattner voraus: Also gelte es all jene Sozialeinrichtungen, die derzeit noch keine Mehrjahresverträge haben, mit ebensolchen auszustatten. Was den Bereich Gewaltprävention im Speziellen angeht, nannte sie etwa die „Priorisierung von gewaltbetroffenen oder -bedrohten Frauen bei der Wohnungsvergabe“. In solchen Fällen seien auch die fünf Jahre Hauptwohnsitz in Innsbruck als Voraussetzung für die Bewerbung um eine Stadtwohnung eine „wahnsinnig hohe Hürde“. Generell brauche es aber vielfältige, ressortübergreifende Schritte zur Geschlechtergerechtigkeit – Ausbau der Kinderbetreuung, Abbau von Stereotypen, geschlechtsneutrale Einstiegsgehälter und mehr.

Hennermann betonte, dass Sozialpolitik nicht ohne Wohnungspolitik denkbar sei. Als „Lücke“ im Bereich Delogierungsprävention nannte er z. B. Mediation sowie mobile soziale Beratung in Hausgemeinschaften, um bei Nachbarschaftskonflikten oder „unleidlichem Verhalten“ deeskalieren zu können. Er plädierte auch für den Erhalt und weiteren Ausbau von Tagesbetreuungsstätten für Wohnungslose. Zugleich müsse man diesen wieder den „Weg in die Wohnungen“ ebnen, damit Notschlafstellen nicht zur Dauerlösung würden. Für junge Menschen regt er eine Anhebung der Betreuungsgrenze auf 25 Jahre an („ein 19-Jähriger gehört nicht in eine Einrichtung der Wohnungslosenhilfe“), für ältere Obdachlose mehr Pflege- und eigene Hospizplätze.