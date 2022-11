Nach Bürgerdialog in St. Leonhard kommt Leitbild

Die Gemeinde St. Leonhard wird am Prozess des Bürgerdialogs festhalten. Es gelte, das Verständnis füreinander zu erhöhen. © Paschinger

Von Alexander Paschinger

St. Leonhard i. P. – Wie steht es nun um den Bürgerdialog in St. Leonhard? Im Oktober hatte es noch einen einstimmigen Beschluss des St. Leonharder Gemeinderates für diesen gegeben. Mittlerweile kam allerdings die Absage des Landes an die Unterbrechung/Fortführung der UVP für den Gletscherzusammenschluss. Initiator VBM Philipp Eiter hält daran fest. Der Gemeinderat werde in der Dezembersitzung die Prozessbegleitung fixieren, so Eiter.

Zum Verständnis der Situation braucht es die Vorgeschichte. Denn der 17. Juli dieses Jahres stellte im hinteren Pitztal so etwas wie eine Zäsur dar. Mit einer Handvoll Stimmen an Mehrheit lehnte die Bevölkerung den Zusammenschluss der Gletscherskigebiete Pitztal-Ötztal im Rahmen einer Bürgerbefragung ab. Mehrere einstimmige Beschlüsse des Gemeinderates für das Projekt waren damit in Frage gestellt.

Was folgte, war die prompte Absage der Pitztaler Gletscherbahnen bei Bekanntwerden des Ergebnisses an die Zusammenschluss-Pläne. Dennoch wurde es nicht ganz stumm: Ende August rief VBM Eiter die Idee eines Bürgerdialogs ins Leben, um die Hintergründe des Abstimmungsverhaltens und die weitere Zukunft zu erörtern. Die Gletscherbahnen begrüßten den Schritt und wollten sich einbringen. Gleichzeitig stellten die Projektanten den Antrag auf Unterbrechung des noch laufenden Genehmigungsverfahrens. Weil allerdings fehlende Unterlagen nicht beigebracht wurden, gab es seitens des Landes bekanntlich vor Kurzem die endgültige Absage an die Gletscherehe.

„Der Bürgerdialog ist gleich wichtig wie davor“, meint Eiter. Es gehe darum, herauszufinden, was für die Gründe des mehrheitlichen Nein ausschlaggebend war. Er sieht eine Dreiteilung der langgestreckten Talgemeinde: Hinten herrsche Tourismus, in der Mitte lebe man von Landwirtschaft und im vorderen Bereich würden die Menschen auspendeln. „Es geht darum, Verständnis füreinander aufzubringen“, ist Eiter überzeugt. Es gebe Bevölkerungsteile, die touristisch investieren wollen, anderen ist die bestehende Natur und Situation wichtiger. „Es geht im Bürgerdialog um die Frage, wo wollen wir hin, welche Schwerpunkte sollen und müssen gesetzt werden. Das Ganze muss ergebnisoffen geschehen.“

Er glaubt auch, dass die Frage nach dem zweiten Zubringer ins Gletscherskigebiet wieder gestellt werde – „aber die Bahnen haben klargemacht, dass der nur in Verbindung mit einem Zusammenschluss kommt. Ein Nadelöhr wird der Gletscherexpress freilich bleiben.“

Das Ergebnis des Bürgerdialogs sei auch wichtig für den Gemeinderat. Ein Leitbild werde er noch nicht sein – „das kommt erst danach“.