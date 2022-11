In Tux geht’s für Elektrobusse ab Jänner 2023 steil bergauf

Am ÖAMTC-Testgelände zeigt der E-Bus geräuschlos, was er kann – im Jänner fahren vier dieser Modelle zwischen Finkenberg und Hintertux.Fankhauser

Tux, Finkenberg – Sein Blick war skeptisch. „Das geht nicht“, sagte Andreas Kröll. Der Geschäftsführer von Christophorus Reisen schüttelte den Kopf. Elektrobusse im Tal ja, am Berg nein. Was vor wenigen Jahren noch undenkbar war, das wird im Jänner 2023 Realität: Die Skibusse in der Ferienregion Tux-Finkenberg fahren emissionsfrei mit Elektro-Antrieb.

„Die Herausforderungen, die die Topografie in der Region mit sich bringt, sind Teil der Lösung. Dank äußerst effizienter Rekuperation, also durch die Energierückgewinnung bei der Bergabfahrt, kann die durchschnittliche Tagesstrecke von 220 Kilometern ohne zwischenzeitliches Laden zurückgelegt werden“, sagt Lars Heydecker von MAN.

Rund 122.500 Liter fossiler Dieselkraftstoff werden so eingespart. Dafür greift man tief in die Tasche. „Ein E-Bus kostet gut das Doppelte“, erklärt Kröll. Rund 540.000 Euro werden pro Elektrobus investiert. Weiters kommen 1,5 Mio. Euro für die Ladeinfrastruktur hinzu. Der große Vorteil: Das Zillertaler Projekt stach bei einem Wettbewerb für Fördermittel des Bundes hervor und daher werden rund 80 Prozent der Kosten gefördert.

„Hier wird in Sachen Elektromobilität Pionierarbeit geleistet. Das ist ein wichtiger Schritt in die Nachhaltigkeit“, sagt Alexander Jug vom VVT. Auch für Willi Seifert vom Hochgebirgsnaturpark Zillertaler Alpen ist es ein Meilenstein: „Ich bin stolz auf alle Beteiligten, dass man auch im Kleinen so schnell einen großen Schritt gemacht hat.“ So rücke das Ziel der emissionsfreien oberen Seitentäler in greifbare Nähe. (emf)