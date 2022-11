Kritik an Gebühren: Jetzt auch in Ischgl kein Skitag mehr ohne Parkticket

Ischgl, Ehrwald, Mayrhofen, Innsbruck – Für so manchen ist es ein „sensibles Thema“, für andere eine „Selbstverständlichkeit“ – in den Skigebieten flammen immer wieder Diskussionen rund ums Parken auf. In Ischgl konnten Tagesgäste ihren Pkw bisher auf den drei größten Parkplätzen der Seilbahn gratis abstellen. Dem schiebt man heuer einen Riegel vor.