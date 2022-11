Tiroler Kripo wird reformiert: Details sorgen bereits jetzt für Unmut

Innsbruck – Die letzte Polizeireform landete in der berühmten Schublade, die nächste ist bereits in Ausarbeitung. Eine Reform, die diesmal vorwiegend die Kriminalpolizei betreffen soll und schon jetzt die Gerüchteküche brodeln lässt. Offenbar geht’s um Strukturen, bisher getrennte Bereiche sollen fusioniert und teils auch ausgebaut werden. Das Bundeskriminalamt hält sich zu den Details noch bedeckt, hat aber die Reformpläne indirekt bestätigt. „Da das Projekt noch nicht abgeschlossen ist, können unsererseits dazu noch keine verbindlichen Auskünfte gegeben werden“, heißt es dazu auf Anfrage der Tiroler Tageszeitung.

In Innsbrucker Polizeikreisen ist aber bereits durchgesickert, dass der Kriminaldienst neu gegliedert werden soll. Angedacht ist angeblich, die oft nur aus wenigen Beamten bestehenden Fachbereiche des Landeskriminalamtes in größeren Einheiten zusammenzufassen. Als aussichtsreiche Kandidaten für eine Fusionierung gelten die „Leib/Leben“-Gruppe (Mord und andere schwere Gewalttaten) und das Raubreferat. Aber auch in anderen Bereichen der Eigentumskriminalität sollen Gruppen zusammengeführt werden, beispielsweise das Referat für Wirtschaftsdelikte mit dem Betrugsreferat. Als gesichert gilt bereits, dass die Reform auch die weiter stark steigende Internetkriminalität berücksichtigt und schlagkräftigere, personell besser ausgestattete Einheiten zu deren Bekämpfung schafft. Auch in den Bezirken sollen die Kriminaldienste ausgebaut werden.