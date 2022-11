WM-Gastgeber Katar: Wüsten-Zwergstaat als geopolitischer Riese

Die Skyline von Katars Hauptstadt Doha. Das kleine Emirat greift wirtschaftlich und politisch nach den Sternen. Und ist massiver Kritik ausgesetzt. © imago

Von Christian Jentsch

Doha – Die Skyline von Doha, der Hauptstadt des Emirats Katar, zieht jeden Besucher in ihren Bann. In einem Panoptikum der Weltarchitektur streben Glaspaläste in den Himmel und zeugen vom enormen Reichtum des kleinen Wüstenstaates. Bis in die Dreißigerjahre des vorigen Jahrhunderts lebten die Kataris in bitterer Armut, die Perlenfischerei sorgte für bescheidene Einkünfte. Doch mit der Entdeckung von Öl und der Erschließung des ersten Ölfeldes 1938 änderte sich in den kommenden Jahrzehnten alles. Katar entwickelte sich zu einem der wichtigsten Energielieferanten weltweit und katapultierte sich vom Mittelalter in die Zukunft.

Vor allem seit der kommerziellen Produktion von Erdgas Anfang der Neunzigerjahre greift das Emirat nach den Sternen. Katar verfügt über die drittgrößten Gasreserven weltweit und fördert aus dem größten Gasfeld der Erde – dem North Field im Persischen Golf, an dem auch der Iran Anteile hat – jährlich rund 77 Millionen Tonnen Gas. In den kommenden Jahren soll die Förderung noch einmal erheblich gesteigert werden. Und: Katar hat ganz auf die Verflüssigung von Erdgas gesetzt und beliefert mit seiner Flüssigerdgas-(LNG)-Tankerflotte die ganze Welt, rund ein Fünftel der weltweiten Lieferungen an Flüssiggas kommt aus Katar. Und mit der wirtschaftlichen Macht kam auch die politische Macht.

Die kleine in den Persischen Golf hinausragende Halbinsel ist heute ein geopolitisches Schwergewicht, das sich trotz aller Anfeindungen seiner mächtigen Nachbarn zu behaupten weiß.

Enge Bande zu den USA: Ende Jänner dieses Jahres empfing US-Präsident Joe Biden Katars Emir Tamim bin Hamad Al Thani im Weißen Haus. © AFP/Kamm

Die wahhabitische Herrscherfamilie Al Thani, die Anfang des 18. Jahrhunderts nach Katar kam, herrscht über das Land. Erst 1971 erreichte das Land seine vollständige Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich. Geprägt hat die moderne Geschichte des Landes vor allem Emir Hamad bin Khalifa Al Thani, der 1995 durch einen unblutigen Putsch gegen seinen Vater an die Macht kam. Er begann, das kleine Emirat aus dem Schatten Saudi-Arabiens zu führen und es als Großmacht der internationalen Diplomatie zu etablieren. Und er gründete mit großen Ambitionen den TV-Sender Al Jazeera, der in der arabischen Welt enorme Resonanz fand und vor allem bei der Arabischen Revolution eine wichtige Rolle spielte – ganz zum Unmut einiger arabischer Herrscher. 2013 löste schließlich Tamim bin Hamad Al Thani seinen Vater als Emir ab. Er setzte den Weg seines Vaters fort. Geopolitisch ist Katar heute eine Großmacht. Ein Erfolgsprojekt mit Irritationen und Untiefen.

1️⃣ Katar als Mittler zwischen den Welten: Der Zwergstaat mit rund 300.00 Staatsbürgern (und rund 2,4 Millionen Gastarbeitern) spielt auf der Weltbühne eine gewichtige Rolle. Politisch übt sich das Emirat in Pragmatismus, auch wenn den Herrschern in Doha immer wieder vorgeworfen wird, den internationalen Terrorismus zu unterstützen. Katar wagt den Tanz zwischen den Welten und buhlt als Vermittler um Anerkennung von allen Seiten. Es unterhält enge Beziehungen zu den USA, aber ebenso zu islamistischen Gruppierungen. In Katar unterhalten die USA ihren größten Luftwaffenstützpunkt im Nahen Osten.

Auf der Al Udeid Air Base waren bis zu 10.000 US-Soldaten stationiert, von dort aus starteten die USA ihre Luftschläge auf Ziele in Afghanistan und gegen den IS im Irak und in Syrien. Und auch mit den großen US-Ölmultis ist man bestens im Geschäft, übrigens ebenso wie mit dem russischen Ölkonzern Rosneft. Aber auch mit den radikalislamischen Taliban, die im August 2021 wieder die Macht in Kabul übernommen haben, pflegt man Kontakte. Anfang 2012 eröffneten die Taliban ein Verbindungsbüro in Doha. In der Hauptstadt Katars verhandelten die USA jahrelang mit den Taliban über ein Friedensabkommen. Und nach dem Machtwechsel in Afghanistan und dem dramatischen Abzug der USA vom Flughafen Kabul trat Katar als Retter in der Not auf und evakuierte rund 60.000 Zivilisten auf der Flucht vor den Taliban.

Heute betreiben Spezialisten aus dem Emirat den Kabuler Flughafen. Auch mit dem Iran auf der anderen Seite des Persischen Golfes wird kooperiert – ganz zum Ärger des anderen großen Nachbarn Saudi-Arabien. Schließlich beutet man auch das größte Gasfeld der Erde gemeinsam mit dem Iran aus. In Syrien haben der Iran und Katar freilich unterschiedliche Interessen. Teheran ist auf der Seite des Assad-Regimes, Katar hat jahrelang die militanten Jihadisten der Al-Kaida-nahen Nusra-Front in Nordsyrien als Gegner Assads unterstützt. Der UNO-Sicherheitsrat hat die Nusra-Front, die heute Haiat Tahrir al-Scham (HTS) heißt, 2013 als Terrororganisation eingestuft. Und nicht nur in den USA sorgte die Hilfe Katars für die radikalen Islamisten für Unverständnis.

Zur Überwachung des Luftraums während der WM wurden auch britische Eurofighter in Katar stationiert. © AFP

2️⃣ Unterstützung der Muslimbrüder: Katar gilt als gewichtiger Unterstützer der Muslimbrüder, obwohl es ideologisch mit ihnen wenig gemein hat. Die 1928 in Ägypten gegründete Bewegung – nach dem Sturz von Ex-Präsident Mursi wurden die Muslimbrüder in Ägypten als Terrororganisation verboten – gilt als erste revolutionäre islamische Bewegung. Die Muslimbrüder haben quer über die Welt ein Netzwerk aus sozialen Organisationen, Bildungseinrichtungen und Unternehmen aufgebaut. Dabei wird der Islam als Fundament der politischen und gesellschaftlichen Ordnung gesehen.

Die Bruderschaft gilt nicht als per se militant, sie wird aber teilweise als radikal-islamisch eingestuft, so wie die im Gazastreifen herrschende Hamas. Apropos Hamas: Die radikale Palästinenserorganisation bezieht großzügige Hilfen aus Katar, auch um eine humanitäre Katastrophe im Gazastreifen abzuwenden. Die Hilfen sind mit Israel abgestimmt – auch wenn nicht viel darüber gesprochen wird. In Katar selbst haben Prediger und Führungspersönlichkeiten der Muslimbrüder Unterschlupf gefunden. Die Unterstützung der Muslimbrüder hat laut Beobachtern auch viel mit dem katarischen Pragmatismus zu tun.

Im Zuge der Arabischen Revolution setzte Doha in vielen Ländern auf die Muslimbrüder als neue politische Größe. Doch etwa in Ägypten wurden die Muslimbrüder rasch wieder gestürzt. Und Katar verscherzte es sich mit Saudi-Arabien und den neuen Machthabern in Kairo, welche die Muslimbrüder als ihre Erzfeinde ansehen.

Katar flog nach der Machtübernahme der Taliban Zehntausende Afghanen aus Kabul aus. Heute betreiben Katarer den Flughafen von Kabul. © AFP/Sahib

3️⃣ Massive Spannungen mit den Nachbarn: Saudi-Arabien, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate schlossen im Juni 2017 die Grenzen zu Katar und verhängten eine Blockade zu Land, Luft und Wasser. Auch Ägypten schloss sich an. Die Staaten warfen Katar Terrorunterstützung und zu enge Kontakte mit dem Iran vor. Ein Dorn im Auge war den Ländern auch Katars Unterstützung für die Muslimbrüder und der TV-Sender Al Jazeera, dessen Abschaltung sie forderten.

2021 wurde die Blockade beendet, ohne dass sich Saudi-Arabien und seine Verbündeten durchsetzen konnten. Während der Blockade verstärkte Katar seine Beziehungen zur Türkei, was den Saudis ebenfalls sauer aufstieß. Die Türkei unterhält in Katar auch eine kleine Militärbasis.

4️⃣ Menschenrechtsverletzungen im Fokus: Das reiche Emirat wird immer wieder wegen systematischer Menschenrechtsverstöße und der exzessiven Ausbeutung von Arbeitsmigranten kritisiert. Katar weist die Vorwürfe zurück und führt Reformen an. Nach Recherchen des britischen Guardian sind im Gastgeberland der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in den vergangenen zehn Jahren mehr als 6500 Arbeiter aus fünf asiatischen Ländern gestorben.

Das WM-Organisationskomitee hat in seinen regelmäßigen eigenen Berichten seit 2015 den Tod von mehr als 30 Arbeitern gemeldet, die beim Bau von Stadien im Einsatz waren. Der Emir von Katar sieht die laute Kritik und die Boykott-Aufrufe als beispiellose Kampagne, „die noch kein Gastgeberland jemals erlebt hat“.

Katar shoppt sich durch die Sportwelt Von Florian Madl Innsbruck – Katar kann auf keine Sport-Tradition verweisen, von den sieben Olympia-Medaillengewinnern sticht Mutaz Essa Barshim hervor. Der Hochspringer verhalf dem jungen Land am Persischen Golf zu einer ungeahnten Sternstunde, seither rühmt sich das Trainingszentrum Aspire Academy des berühmtesten Sohns der Perlentaucher-Nation. Um auch diese Entwicklung zu beschleunigen, wurden Fachwissen und Leistungsträger importiert: Im Finale der Handball-WM 2015 gehörten gerade vier Einheimische zum Kader der Gastgeber, die Welt-Auswahl kostete horrende Summen und holte Silber. „Die Eroberung der Sportwelt“, nannte es das deutsche Nachrichtenmagazin Der Spiegel, Katar hatte sich bereits seit Tennisturnieren Anfang der 90er-Jahre auf „Sportwashing“ spezialisiert. Mit der Ausrichtung von Events wollte der an Bodenschätzen reiche Kleinstaat im Konzert der Großen mitspielen, Weltmeisterschaften (Straßenrad 2016, Turnen 2018, Leichtathletik 2019) stellen die Spitze des Eisbergs dar. Auf 50 internationale Sportveranstaltungen kann Katar im Jahr verweisen – und der Einfluss reicht mittlerweile noch weiter. Neben dem Sponsoring europäischer Spitzenclubs (u. a. FC Bayern, FC Barcelona) leistete man sich 2011 Paris Saint-Germain, was mutmaßlich im Zusammenhang mit der WM-Vergabe steht. Stars wie Messi, Neymar oder Mbappé verleihen dem Traditionsclub neuen Glanz – und damit auch der Herrscherfamilie rund um Emir Tamim bin Hamad Al Thani.

Katar im Zeitraffer 📌 1760 Um das Jahr 1760 zogen nomadisierende Beduinenstämme von ihren angestammten Weidegebieten im Inneren der Arabischen Halbinsel in das Gebiet Katars, um sich niederzulassen. 📌 1930 Bevor die Naturperlen Anfang der 1930er-Jahre durch billigere japanische Zuchtperlen ersetzt wurden, galt das Perlentauchen als wichtigste Einnahmequelle des Landes am Persischen Golf. 📌 1938 Im Jahr 1938 wurde am Jabal Dhukan erstmals Öl gefunden (kommerzielle Förderung ab 1949), der größte Reichtum Katars liegt im Erdgassektor (North Gas Field/Förderung seit 1971). 📌 1950er-Jahre Der Souq Waqif, der berühmteste arabische Markt Dohas. Doch die orientalische Eigenheit entstammt nicht der Vergangenheit, wie man vermuten könnte, sondern dem Beginn des Jahrtausends. 📌 1971 Mit der Unabhängigkeit Katars vom Vereinigten Königreich im Jahr 1971 änderten sich das Selbstverständnis und die Rolle des Emirats, auch als Vermittler erfüllt man eine wichtige Rolle. 📌 1975 Bereits 1975, also wenige Jahre nach der Unabhängigkeit (1971), sollte ein Nationalmuseum die Identität stärken. Der imposante Neubau der Anlage wurde erst im Jahr 2019 eröffnet. 📌 1970–80 Die Corniche, die Promenade der Hauptstadt Doha, steht sinnbildlich für die rasante Entwicklung Katars. Wolkenkratzer und Luxushotels schossen wie Pilze aus dem Boden. 📌 2006 Eine 400 Hektar große künstliche Insel etwa 330 m vor der Küste der Hauptstadt Doha. 30.000 gut betuchte Menschen sollen in typisch europäischen Gebäuden eine neue Heimat finden. 📌 2008 2008 verordnete der Vater des heutigen Emirs, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani (Bild), ein ­Entwicklungskonzept („Qatar Vision 2030“), das die Leitlinien in allen Belangen vorgibt. 📌 2010 In der Vergabe der Fußball-WM gipfelte das langjährige Bemühen Katars um Anerkennung durch Großveranstaltungen. Die WM der Turner, Radfahrer, Leichtathleten oder Handballer hatte man schon. 📌 2011 Von den 2,7 Mio. Einwohnern Katars gelten drei Viertel als Arbeitsmigranten. Knapp 200.000 aus Ländern wie Nepal oder Indien waren Umsetzer der Bau-Offensive im Zuge der WM. 📌 2022 Katar will, ausgehend von der Fußball-WM, den Schritt in die Zukunft machen. Auch die Ansiedelung westlicher Universitäten (u. a. Georgetown) und Forschungsprojekte sollen dazu beitragen.

Weltweit die Finger im Spiel Mit einer Fläche von rund 11.600 Quadratkilometern ist das Golf-Emirat Katar kleiner als Tirol (knapp 12.600 km²). Jeder weitere Vergleich erübrigt sich. Jahr für Jahr hat der Wüstenstaat mehrere Dutzend Milliarden Dollar aus seinen sprudelnden Ölquellen übrig, um damit sein weltweites Beteiligungs-Imperium auszubauen. Drehscheibe dafür ist der 2005 gegründete Staatsfonds „Qatar Investment Authority“ (QIA). Das auf solche Fonds spezialisierte Analyse-Institut SWFI beziffert die Vermögenswerte des Beteiligungs-Vehikels mit 461 Milliarden US-Dollar und zählt ihn damit zu den weltweit größten Staatsfonds. Das Imperium des Zwergstaates am Persischen Golf umfasst ein Netz an Beteiligungen mit Faible für Europa und Russland, das sich vom deutschen VW-Konzern (17 % Anteil) über die Deutsche Bank (knapp 6 %) und die Londoner Börse (7 %) bis zum weltweit größten Rohstoff-Giganten Glencore (8 %) und dem russischen Öl- und Gasriesen Rosneft (19 %) erstreckt. Weitere Beteiligungen ohne Anspruch auf Vollständigkeit: die Großbanken Credit Suisse und Barclays, der Mischkonzern Siemens, der deutsche Energieriese RWE, die britische Unternehmensgruppe Sainsbury, der französische Baukonzern Vinci, US-Juwelier Tiffany, Logistikriese Hapag-Lloyd, der Londoner Flughafen Heathrow. Das bekannte Londoner Warenhaus Harrods ist vollständig im Besitz Katars. Mittlerweile streckt das Emirat seine Fühler auch in Richtung Twitter aus. So hat der exzentrische Unternehmer Elon Musk die Übernahme des Kurznachrichtendienstes für 44 Mrd. Dollar auch mit dem Öl-Geld aus Katar finanziert. Das ist besonders in den USA recht heikel, zumal dort soziale Medien zur kritischen Infrastruktur gehören, weil sie Daten von US-Bürgern sammeln und weiterverwerten. US-Präsident Joe Biden hat sich daher offen für eine Prüfung der Auslandsgeschäfte von Elon Musk durch amerikanische Behörden gezeigt. Musks Kooperationen und technische Beziehungen mit anderen Ländern „sind es wert, geprüft zu werden“, betonte Biden. (mas, APA)