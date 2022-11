Innsbrucker Kinderdorfleiter: Elternarbeit und Prävention immer wichtiger

Heute hätten fast alle der Kinder, die bei SOS-Kinderdorf unterkommen, Eltern, so der Innsbrucker Kinderdorfleiter Wolfram Brugger. © TT/Domanig

Innsbruck – Über 70 Jahre nach der Gründung von SOS-Kinderdorf im Tiroler Imst hat sich die Gesellschaft geändert – und mit ihr auch die Anforderungen an die Organisation. Heute hätten fast alle der Kinder, die bei SOS-Kinderdorf unterkommen, Eltern, führte der Innsbrucker Kinderdorfleiter Wolfram Brugger im APA-Interview aus. Elternarbeit und Prävention würden immer wichtiger. Zudem gäbe es heute „unterschiedlichste Formen der Unterbringung und Unterstützung".

Nicht zuletzt stelle auch die Versorgung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (UMF) die Organisation vor neue Herausforderungen. Erst im vergangenen Jahr habe man erreicht, dass eine Unterkunft in Hall bei Innsbruck, in der seit Bestehen über die Jahre „eine stattliche dreistellige Zahl an UMF" gelebt habe, endlich als „offizielle Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe" gelistet wurde. Somit sei in diesem Punkt der „langjährigen, sozialpolitischen Forderung", dass es „keine Kinder zweiter Klasse" geben dürfe, Sorge getragen worden, unterstrich Brugger. Es dürfe nicht sein, dass UMF nur in der Grundversorgung seien, machte er klar, es müsse auf deren „kindlichen Bedürfnisse eingegangen werden".

Auch spezielle Bedürfnisse von Familien mit Migrationshintergrund spiegelten sich in relativ neuen Angeboten wie etwa der „SOS Kinderwelt" in Innsbruck wieder, erklärte der SOS-Kinderdorf-Leiter. Dort erhielten Kinder „spielerische Förderungen", während deren Mütter Deutschkurse besuchen könnten. Heutzutage lege die Organisation auch viel Wert auf innovativen Aktionen für alle Kinder, etwa das Projekt „Heimspiel", das heuer erstmals auch in Innsbruck stattfand. Dabei gehe es darum, den „Spielraum in der Öffentlichkeit zurückzuerobern – ganz im Sinne des Rechts auf Spiel und Bewegung", erzählte Brugger von einer weiteren Aktion.

Unter den Vertriebenen aus der Ukraine seien tirolweit übrigens „wenig bis keine UMF", berichtete Brugger. Jedoch seien im März zwei große Gruppen aus einem ukrainischen Nothilfeprogramm mit ihren Betreuerinnen und Betreuern nach Tirol gekommen. 50 davon seien in Innsbruck untergebracht, 50 weitere in Imst. Die Kinder besuchten Schulen und Kindergärten und seien „sehr gut integriert". Es gäbe außerdem „noch weitere Gruppen, die von anderen Trägern betreut werden", so Brugger.

Über SOS Kinderdorf hätten im Jahr 2021 in Tirol 226 Kinder ein neues Zuhause gefunden, präventive Betreuung und Unterstützung hätten 498 Kinder im Bundesland erhalten, 470 davon im Rahmen der mobilen Familienarbeit. Österreichweit waren es 3035 Kinder und Jugendliche die von der Unterstützung durch SOS-Kinderdorf profitierten, davon 1088 in der mobilen Familienarbeit.

Waren es zu Beginn der SOS-Kinderdorf-Geschichte vor allem Kriegswaisen, die in den Kinderdorffamilien aufgenommen wurden, hätten 99,9 Prozent der Kinder heute Eltern, führte Brugger aus. „Rund zwei Drittel der Familien, die wir mobil betreuen, schaffen es, zusammenzubleiben", unterstrich er die Bedeutung der Präventionsarbeit. In manchen Fällen gelängen auch „Rückführungen".

Diese mobile Familienarbeit sei im Schnitt auf zwei Jahre angelegt, so Brugger. Die Familien erhielten zwei- bis dreimal pro Woche Besuch von BeraterInnen. „Konkrete, rechtzeitige und wirkungsvolle Unterstützung vor Ort" solle „tragfähige Netze" wiederherstellen, beschrieb Brugger das Ziel.

Am 15. April 1951 ist in der Tiroler Bezirkshauptstadt Imst das erste SOS-Kinderdorf eingeweiht worden. Mit der Gründung des Sozialnetzwerkes Societas Socialis (SOS) im April 1949 und dem Bau des ersten SOS-Kinderdorfes wollte Gründer Hermann Gmeiner „benachteiligten Kindern ein neues zu Hause ermöglichen" und „die Sehnsucht jedes Menschen nach einer intakten Familie" stillen. Bereits 1950 hatte auf dem Areal in Imst das „Haus Frieden" seine Pforten geöffnet. Im April 1951 zogen dann 40 Kriegswaisen mit ihren SOS-Kinderdorf-Müttern in die ersten fünf Häuser ein. In Innsbruck öffnete in den 1970ern das erste Jugendhaus.