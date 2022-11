Nach Überstunden-Ultimatum bei Twitter läuft Musk das Personal davon

EU-Kommissarin Věra Jourová kritisierte den neuen Twitter-Eigentümer: „Ich denke, dass Elon Musk unterschätzt, dass die Menschen in sozialen Netzwerken kommunizieren möchten, die grundlegende Regeln wie Anstand und Vertrauenswürdigkeit beachten. Dass er das unterschätzt, könnte ihm und seinen Geschäften in Europa noch Probleme bereiten. Wir wollen soziale Medien, die den Menschen dienen und keine schädlichen Inhalte verbreiten“, sagte die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission dem Nachrichtenportal ZDFheute.de. Musk habe „sehr erfahrene Mitarbeiter gefeuert, die über Jahre der Beratungen verstanden haben, was wir in Europa wollen“.

Am Rande der Mainzer Medienmesse ConCon drohte Jourová in einem Interview mit den Zeitungen der VRM mit einem Bußgeld in Milliardenhöhe. „Wenn Musk 'No way' sagt, sagen auch wir 'No way'“, betonte die EU-Kommissarin. Die EU werde nicht akzeptieren, wenn via Twitter der europäische Informationsraum wieder vergiftet werde, etwa durch russische Propaganda. Der Digital Markets Act, der in der EU zum 1. November in Kraft trat und ab dem 2. Mai 2023 wirksam sein wird, verleihe der EU „Zähne“, sagte Jourová. (dpa/APA/Reuters, TT.com)