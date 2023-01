Wohnen und Verkehr & E-Autos im Tourismus: Das war „Tirol Live“

FPÖ-Landtagsabgeordnete Evelyn Achhorner und Bauträger Michael Kugler sowie Universitätsprofessor Markus Mailer zum Thema Tourismus und Verkehr waren am Montag zu Gast bei „Tirol Live“.

Für wen bauen wir? Dieser Fragen gingen zwei Experten am Montag in „Tirol Live“ nach. Architektin und FPÖ-Landtagsabgeordnete Evelyn Achhorner diskutierte mit Bauträger Michael Kugler. Kugler glaubt, dass mittelfristig zu wenig in Tirol gebaut würde, weil Gemeinden immer öfter Bauträger das Bauen verweigerten. Dass eher zu viel als zu wenig gebaut wird, glauben die Raumordner des Landes.