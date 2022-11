Tomatensoßen im Test: Zu viel Salz – und teilweise sogar Schimmel

Linz – Spaghetti mit Tomatensoße – geht schnell und mundet von Klein bis Groß eigentlich allen. Doch bei einigen fertigen Soßen vergeht einem der Appetit, wenn man sich die Analyse von "Ökotest" ansieht. Schimmelpilzgifte, zu viel Salz und mangelnde Transparenz bei der Herkunft der Tomaten vermiesen einem den Geschmack. So erhielten von 21 Test-Produkten zwar elf ein "sehr gut" oder "gut", zwei Bio-Soßen fielen aber durch.

Das Testmagazin hat die Tomatensoßen – darunter acht biozertifizierte Produkte – in Laboren u.a. auf bedenkliche Inhaltsstoffe wie Schimmelpilzgifte untersuchen lassen, teilten die Konsumentenschützer der AK Oberösterreich am Freitag mit. Außerdem wurde der Salzgehalt bestimmt und anhand der Zutatenliste nachgeschaut, ob Aromen enthalten sind. Darüber hinaus wurde die Herkunftsbezeichnung der Tomaten überprüft.

Das Ergebnis war zum Teil nicht nur unappetitlich, sondern zeigte auch ein mögliches Gesundheitsrisiko auf. So enthielten vier Produkte Schimmelpilzgifte: In einem Billigprodukt wurde Alternariol (AOH) nachgewiesen und in drei Bio-Produkten Tenuazonsäure (TEA). Zwei Bio-Produkte überschritten die Konzentration des EU-Richtwerts für TEA teilweise um fast das Doppelte, weshalb sie ein "ungenügend" bzw. "mangelhaft" erhielten.