Fünf Fragen an Sylvia Sima: So kann man sparen, ohne zu verzichten

3️⃣ Welche kleinen „Fehler“ kosten uns täglich Geld? Persönlich bin ich eine absolute Zug-Fahrerin. Da ist es für mich sehr wichtig, meine Flasche Wasser immer dabei zu haben. Wenn ich das Wasser vergesse und mir dann am Bahnhof oder sonst in einem Geschäft etwas zu trinken kaufen muss, tut mir das weh. Weil’s einfach unnötig ist. Wenn man es schafft, diese Kleinigkeiten ins Alltagsleben zu integrieren, dann ist das so selbstverständlich wie das Zähneputzen.