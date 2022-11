Vier Festnahmen nach 175 Einbrüchen in Tirol und Vorarlberg

Es war vor etwa einem Jahr, als beim Landeskriminalamt Vorarlberg mehrere Anzeigen nach Firmeneinbrüchen eingingen. Für die Beamten war rasch klar, dass die Straftaten zusammenhängen. Zumal es die Täter immer auf Kupfer und Altmetalle abgesehen hatten. Und das nicht nur in Vorarlberg. Wie die Ermittler erfuhren, beschäftigten ähnliche Einbrüche auch die Kollegen in der Schweiz. Und zwar in den Kantonen St. Gallen, Thurgau und Zürich. Für die Kriminalisten diesseits und jenseits der Grenze war klar, dass sie dieselben Täter suchen. Ins Bild passte auch, dass die damals noch unbekannten Einbrecher für den Abtransport der Altmetalle sowohl in der Schweiz als auch in Vorarlberg immer wieder Kleintransporter stahlen und verwendeten. Diese Fahrzeuge konnten die Beamten später in Vorarlberg sicherstellen.