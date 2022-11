Verstappen schnappte sich Bestzeit, Ricciardo vor Red-Bull-Rückkehr

Abu Dhabi – Weltmeister Max Verstappen hat am Freitag die schnellste Zeit im Training für den Formel-1-Grand-Prix von Abu Dhabi am Sonntag (14.00 Uhr/live auf ServusTV und Sky) erzielt. Der Niederländer, der in der ersten Session pausiert hatte, legte im Red Bull am Nachmittag in 1:25,146 Minuten die schnellste Runde des Tages hin. Dahinter platzierten sich Mercedes-Pilot George Russell (+0,341 Sek.) und Charles Leclerc im Ferrari (0,453) auf den Plätzen zwei und drei.