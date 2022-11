Schnee, Eiseskälte und kein Strom: Lage in der Ukraine wird immer kritischer

Erster Schneefall in Kiew. © APA/AFP/GENYA SAVILOV

Kiew – Der russische Raketenhagel nimmt kein Ende: Am Donnerstag meldete die Ukraine erneut massive Angriffe auf mehrere Städte. Die Folgen sind fatal: „Im Moment sind mehr als zehn Millionen Ukrainer ohne Strom", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner täglichen Videobotschaft. Insbesondere die Regionen Odessa, Kiew, Winnyzja und Sumy seien von den Stromausfällen betroffen, erläuterte er.

Eine zerstörte Hochspannungsleitung in der Ukraine. © APA/AFP/GENYA SAVILOV

Zuletzt hatten die russischen Streitkräfte wiederholt die Energie-Infrastruktur der Ukraine beschossen. Wie berichtet, blieben schon am Dienstag nach massiven Raketenangriffen mehr als sieben Millionen Haushalte ohne Strom. Auch dieses Mal wurde das Land schwer getroffen.

Für die Bevölkerung wird die Situation angesichts des bevorstehenden Winters immer kritischer. In Kiew und einigen anderen Großstädten fiel nun der erste Schnee. Der örtliche Gouverneur warnte, die Situation könne bei Temperaturen von bis zu minus zehn Grad „schwierig“ werden.

📽️​ Video | Zehn Millionen Menschen ohne Strom

Für den Kreml stellt sich die Lage erwartungsgemäß ganz anders dar. Russland erklärte, die Stromausfälle in der Ukraine seien auf die Weigerung Kiews zurückzuführen, mit Moskau zu verhandeln, und nicht auf die Raketenangriffe der russischen Streitkräfte. Ein Ende des Bombenhagels scheint jedenfalls nicht in Sicht. Die „Militäroperation“ werde fortgeführt, sie sei nicht abhängig von den Wetterbedingungen, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Er sagte, die russischen Streitkräfte zielten auf „Infrastruktur, die direkt oder indirekt mit den ukrainischen Streitkräften in Verbindung steht“.

Nach Darstellung des russischen Verteidigungsministeriums wurde in dem zentralukrainischen Gebiet Dnipropetrowsk am Donnerstag „mit hochpräzisen Raketenangriffen" eine Rüstungsfabrik zerstört. Sie stelle angeblich Treibstoff und Raketentriebwerke für die ukrainische Armee her. Außerdem sei in Saporischschja das Forschungs- und Produktionsunternehmen „Iskra“ getroffen worden, das unter anderem elektronische Komponenten zur Reparatur von Radarstationen herstelle.

Auch in Lwiw im Westen der Ukraine herrschen Temperaturen um den Gefrierpunkt. © APA/AFP/YURIY DYACHYSHYN

Heftige Gefechte im Donbass

Unterdessen liefern sich ukrainische und russische Truppen im Kohle- und Stahlrevier Donbass im Osten der Ukraine heftige Gefechte, wobei sich der Frontverlauf derzeit kaum verändert. Das geht aus den militärischen Lageberichten beider Seiten für Freitag hervor, in denen die Angaben weitgehend einander entsprachen. Gleichzeitig baut Moskau russischen Informationen zufolge nach dem Rückzug aus Teilen der ukrainischen Region Cherson seine Verteidigungsanlagen auf der Halbinsel Krim aus.

Mit den Befestigungsarbeiten solle „die Sicherheit der Krim-Bewohner garantiert“ werden, sagte der von Moskau eingesetzte Verwaltungschef der 2014 annektierten ukrainischen Halbinsel, Sergej Aksjonow, am Freitag. Die Sicherheit der Krim müsse jedoch "hauptsächlich durch Maßnahmen auf dem Territorium" der Region Cherson gewährleistet werden. Vergangene Woche hatten sich die russischen Truppen aus Teilen der Region Cherson zurückgezogen, nachdem es ihnen nicht gelungen war, eine ukrainische Gegenoffensive aufzuhalten. Der Abzug ermöglichte es den ukrainischen Streitkräften, ihre Geschosse näher an der Krim in Stellung zu bringen.

Im Oktober wurde die Brücke, die die Krim mit dem russischen Festland verbindet, durch eine Bombenexplosion schwer beschädigt © APA/AFP

In den vergangenen Monaten war die Halbinsel mehrfach angegriffen worden. So war im Oktober die Brücke, die die Krim mit dem russischen Festland verbindet, durch eine Bombenexplosion schwer beschädigt worden. Moskau schrieb den Angriff der Ukraine zu. Auch für Attacken auf die russische Flotte in Sewastopol und auf mehrere russische Militäreinrichtungen auf der Krim machte Russland die Ukraine verantwortlich. Seit der Annexion der Krim 2014 betrachtet Moskau die Halbinsel als russisches Staatsgebiet, international wird dies nicht anerkannt. Kiew hat angekündigt, die Krim zurückerobern zu wollen.

Der ukrainische Generalstab meldete am Freitag Artillerie- und Panzerbeschuss auf Dörfer wie Wodjane, Krasnohoriwka und Marjinka bei der Stadt Awdijiwka. Das von der Ukraine kontrollierte Awdijiwka liegt wenige Kilometer nördlich von Donezk. Weil dort schon seit 2014 die Front zwischen ukrainischen Kräften und den von Moskau kontrollierten Separatisten verläuft, sind die Stellungen der Ukraine gut ausgebaut. In den fast neun Monaten seit dem russischen Einmarsch am 24. Februar haben die russischen Kräfte nur geringe Geländegewinne erzielt.

Frontverlauf seit Monaten praktisch unverändert

Das russische Verteidigungsministerium teilte aber mit, das Dorf Opytne nördlich von Donezk sei erobert worden. Nach Einschätzung des US-amerikanischen Instituts für Kriegsstudien (ISW) hat Russland an diesen Frontabschnitt Truppen verlegt, die durch den Rückzug aus dem Gebiet Cherson freigeworden sind. Weiterer Schwerpunkt der Gefechte ist laut Lagebericht des ukrainischen Generalstabs die Region um die Stadt Bachmut. Dort seien ukrainische Stellungen mit Panzern, Minenwerfern, Rohr- und Raketenartillerie beschossen worden. Auch hier ist der Frontverlauf seit Monaten praktisch unverändert.

Ein zerbombtes Haus in Charkiw. © APA/AFP/DIMITAR DILKOFF

Heftigen Artilleriebeschuss habe es auch am Frontabschnitt von Kupjansk gegeben. Dieser wichtige Eisenbahnknoten im Gebiet Charkiw war bei dem schnellen Vorstoß der ukrainischen Armee im September zurückerobert worden. Allerdings kommen die Ukrainer seitdem Richtung Osten kaum weiter voran. Ukrainische Angriffe seien zurückgeschlagen worden, teilte das Militär in Moskau am Freitag mit.

Im Gebiet Saporischschja beschossen nach örtlichen Behördenangaben russische Truppen nachts ein Dorf mit den eigentlich zur Flugabwehr bestimmten Raketen des Systems S-300. Es sei ein Gebäude zerstört, Menschen aber nicht verletzt worden. Moskau bestätigte die Raketenangriffe vom Donnerstag: Sie hätten ukrainischen Kommandostellen „mit der damit verbunden Energie-Infrastruktur" gegolten. Nach ukrainischen Angaben beschießt Russland völkerrechtswidrig vor allem zivile Infrastruktur.

Nach Einschätzung britischer Militärexperten bereiten sich die russischen Truppen auf weitere Rückschläge vor. Das geht aus dem täglichen Geheimdienst-Update des Verteidigungsministeriums in London am Freitag hervor. Demnach fokussieren sich die russischen Streitkräfte nach ihrem Rückzug vom westlichen Ufer des Flusses Dnipro in den meisten von ihnen besetzten Teilen des Landes darauf, sich neu zu ordnen und Vorkehrungen zur Verteidigung zu treffen.

Minen, Raketenteile und sonstige Sprengkörper, die Minenräumer in Region Cherson gefunden haben. © IMAGO/Nina Liashonok

Neue Schützengräben zwischen Donezk und Luhansk

So seien nahe der Grenze zu der von Russland bereits seit 2014 besetzten Schwarzmeer-Halbinsel Krim und nahe des Flusses Siwerskyj Donez zwischen den Regionen Donezk und Luhansk neue Schützengräben ausgehoben worden. "Die Standorte befinden sich teilweise bis zu 60 Kilometer hinter der aktuellen Frontlinie, was nahelegt, dass die russischen Planer Vorbereitungen treffen für den Fall weiterer größerer ukrainischer Durchbrüche", heißt es in der Mitteilung aus London. Es sei jedoch auch wahrscheinlich, dass Russland versuchen werde, einige der aus der südukrainischen Stadt Cherson abgezogenen Truppen zur Verstärkung seiner offensiven Einsätze nahe der Stadt Bachmut in die Region Donezk zu verlegen.

Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine Ende Februar unter Berufung auf Geheimdienstinformationen täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Damit will die britische Regierung sowohl der russischen Darstellung entgegentreten als auch Verbündete bei der Stange halten. Moskau wirft London eine gezielte Desinformationskampagne vor. (TT.com, APA, AFP, dpa)