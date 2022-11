Alle Spiele auf einen Blick: Das bringt der Dienstag bei der WM

⚽📊 Die wichtigsten Zahlen, Daten, Fakten und Termine zur WM 2022 findet ihr hier in unserem Datencenter. Mit TT.com seid ihr bei allen Spielen live dabei!

🟢 Gruppe C: Argentinien - Saudi-Arabien 11.00 Uhr

Argentinien: Sie haben seit 36 Spielen nicht verloren. Bei 37 steht der Rekord von Italien. Geht es nach Messi & Co., wird er bald bei über 40 liegen. Die Mannschaft ist zusammengewachsen unter Trainer Scaloni. Messi ist im Nationaldress derjenige, der die Mannschaft mitreißt, anpeitscht, dem das Fußballspielen in der Auswahl wieder richtig Spaß macht.

Dänemark: Nach dem EM-Halbfinale 2021, einer WM-Qualifikation im Eiltempo und zwei Nations-League-Siegen gegen Frankreich sind die Erwartungen an die Dänen hoch. Topstar Christian Eriksen ist nach seinem Zusammenbruch bei der Euro wieder dabei.

Tunesien: Bei seiner sechsten Teilnahme an einer WM-Endrunde hat Tunesien ein großes Ziel: erstmals die Vorrunde zu überstehen. Dafür setzt Nationalcoach Jalel Kadri auf die Unterstützung der arabischen Gemeinschaft in Katar.

🟢 Gruppe C: Mexiko - Polen 17.00 Uhr

Frankreich: Die Franzosen spielen gegen den Titelverteidiger-Fluch an, denn die vorherigen drei Weltmeister schieden allesamt im nächsten Turnier in der Vorrunde aus. Größer sind nach dem verletzungsbedingten WM-Aus von N'Golo Kanté, Paul Pogba, Presnel Kimpembe, Christopher Nkunku und Ballon d'Or-Gewinner Karim Benzema die Personalsorgen. Immerhin werden die zuletzt angeschlagenen Raphaël Varane und Eduardo Camavinga spielen können.

Australien: Australiens Teamchef Graham Arnold hat nicht diese begnadete Qualität wie Frankreich zur Verfügung. Das zeigte sich auch in der WM-Qualifikation, die die Socceroos nur mit Mühe und Glück (Sieg im Elfmeterschießen im interkontinentalen Play-off gegen Peru) schaffte. Körperbetontes Spiel und Kampfgeist sollen andere Defizite wettmachen. Arnold hat viele unerfahrene Spieler wie den 18-jährigen Garang Kuol nominiert, die in die Fußstapfen von Harry Kewell, Tim Cahill und Co. treten sollen.